PLANEGG (dpa-AFX) - Morphosys ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich kam 2021 ein Verlust von 514,5 Millionen Euro heraus, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch nachbörslich in Planegg bei München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Morphosys noch einen Gewinn von knapp 98 Millionen Euro erwirtschaftet. Zuletzt hatte der Konzern bereits über hohe Abschreibungen für das vierte Quartal berichtet.

Wie bereits seit Anfang Januar bekannt, gewann der Verkauf des gemeinsam mit dem Partner Incyte in den USA vermarkteten Hoffnungsträgers Monjuvi zuletzt an Fahrt. Das Krebsmedikament spülte den endgültigen Zahlen zufolge im vergangenen Jahr 79,1 Millionen US-Dollar in die Kassen.

Konzernweit sank der Umsatz 2021 aber um 45 Prozent auf 179,6 Millionen Euro. Damit schnitt Morphosys etwas besser ab als am Markt erwartet./jha/jkr