Ein Rekordjahr für ASMALLWORLD: Umsatz steigt um 30% und EBITDA um 61% Zürich, 17.03.2022 - Das Geschäftsjahr 2021 war ein Rekordjahr für ASMALLWORLD. Das Unternehmen erzielte den höchsten Umsatz und EBITDA seiner Firmengeschichte. Trotz einem weiterhin schwierigen Marktumfeld steigerte ASMALLWORLD seinen Umsatz um 30%. Die Steigerung beim EBITDA betrug sogar 61%. Beide Geschäftsbereiche, Subscriptions und Services, trugen zum starken Umsatzwachstum bei, während Massnahmen zur Kostenkontrolle die Gewinnmarge weiter verbesserten. Für 2022 rechnet das Unternehmen mit einer weiteren Umsatzsteigerung aufgrund einer kontinuierlichen Verbesserung des Marktumfeldes, sowie der Realisierung erster Synergien aus der strategischen Zusammenarbeit mit der Global Hotel Alliance, an welcher das Unternehmen Ende 2021 eine 10%-Beteiligung erworben hatte. Trotz einem weiterhin schwierigen Marktumfeld erzielte ASMALLWORLD ein Rekordjahr in Bezug auf Umsatz und Gewinn. Dieses hervorragende Ergebnis ist auf einen Fokus auf Pandemie-resistente Produkte und Dienstleistungen, sowie auf strikte Kostenkontrolle zurückzuführen. Der Umsatz der Gruppe stieg um 30% von CHF 12,0 Mio. auf 15,6 Mio. und der EBITDA um 61% von CHF 1,5 Mio. auf 2,4 Mio. Die EBITDA-Marge stieg insgesamt um 3,0%-Punkte von 12,4% auf 15,4%. Die Anzahl Mitglieder stieg um 2% von 62'000 auf 63'300 Mitglieder. ASMALLWORLD steigerte auch den operativen Cashflow um beeindruckende 584%, von CHF 0,6 Mio. auf 4,2 Mio., was zeigt, dass das Unternehmen bestrebt ist, Barmittel aus seiner Geschäftstätigkeit zu generieren. Dieses erfreuliche Jahresergebnis in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld demonstriert die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und bildet eine solide Grundlage für weiteres Wachstum in einer Welt nach der Pandemie. "Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung im letzten Jahr. Wir haben nicht nur das Vorjahr übertroffen, sondern auch das Jahr 2019. Kurz gesagt, wir hatten das beste Jahr in unserer Geschichte, und das trotz eines schwierigen Marktumfelds. Dieses Resultat zeigt das Commitment unseres Teams und stimmt mich zuversichtlich, dass wir gestärkt aus dieser Pandemie hervorgehen werden", kommentierte Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. Subscriptions-Segment legte aufgrund einer starken Nachfrage nach der ASMALLWORLD Prestige Mitgliedschaft um 27.6% zu Das Segment Subscriptions steigerte seinen Umsatz um 27,6% auf CHF 10,2 Mio., verglichen mit CHF 8,0 Mio. im Vorjahr. Die EBITDA-Marge stieg von 14,9% auf 16,0%, was auf die Umsatzsteigerung, sowie striktes Kostenmanagement zurückzuführen ist. Die Premium-Mitgliedschaften von ASMALLWORLD, Prestige und Signature, die mit zahlreichen Reisevorteilen wie Flugmeilen von Miles & More oder Etihad sowie Hotel-Statuslevels von Jumeirah und GHA DISCOVERY verkauft werden, erfreuten sich im Jahr 2021 einer starken Nachfrage und waren die wichtigste Wachstumsquelle. Die starke Partnerschaft mit Miles & More wurde weiter ausgebaut und im Laufe des Jahres wurden gemeinsam drei Verkaufsperioden umgesetzt, wohingegen es im Jahre 2020 noch zwei waren. Das Social Network ASMALLWORLD verzeichnete weiterhin eine leicht schwächere Nachfrage von Neukunden, was auf die anhaltenden Reisebeschränkungen, einem Mangel an Veranstaltungen und Einschränkungen aufgrund von Social Distancing zurückzuführen ist. Infolgedessen lagen die Neuanmeldungen weiterhin unter dem Niveau vor der Pandemie. Gleichzeitig waren die Verlängerungen der Mitgliedschaften aber vergleichbar mit dem Niveau vor der Pandemie, was die starke Loyalität der bestehenden Mitglieder unterstreicht. First Class & More, fokussiert auf Smart Luxury Travel, erlebte eine ähnliche Dynamik wie die ASMALLWORLD-Community, mit einer etwas geringeren Nachfrage nach den Einsteigermitgliedschaften, aber einem höheren Absatz der teureren Diamant-Mitgliedschaft, die für 999 Euro pro Jahr angeboten wird. Mit geschickten Marketingkampagnen gelang es, mit cleveren Status- und Loyalty-Strategien mehr Premium-Mitgliedschaften zu verkaufen, welche den Käufern Zugang zu gefragten Airline-Statuslevels verschafften. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, erlebte ein weiteres schwieriges Jahr, da das weltweite Nachtleben während der Pandemie praktisch zum Stillstand kam. Das Unternehmen konzentrierte sich weiterhin auf die Verbesserung seines CRM-Systems und eine vollständige Neugestaltung der Website (welchem im ersten Quartal 2022 eingeführt wurde), um den Kunden ein besseres Serviceerlebnis zu bieten, sobald das Nachtleben im Jahr 2022 wieder an Schwung gewinnt. Der Bereich Services wuchs mit 35,3% noch schneller als das Subscriptions-Segment Das Services-Segment wuchs 2021 um 35,3% von CHF 4,0 Mio. auf 5,4 Mio. Das Umsatzwachstum wurde dabei durch die starke Nachfrage nach den Business- und First-Class-Flugpaketen von First Class & More sowie durch die Verkäufe der ASMALLWORLD Collection, der neuen Hotelbuchungsmaschine des Unternehmens, die im Juli 2020 eingeführt wurde, angetrieben. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 7,4 % auf 14,2 %, was auf den starken Umsatz und die Einsparungen durch die Umstrukturierung der Travel-Einheit per Ende 2020 zurückzuführen war, welche die Rentabilität des Unternehmens nachhaltig verbesserte, ohne dabei die Servicequalität zu beeinträchtigen. ASMALLWORLD baute auch seine Online-Hotelbuchungsmaschine, die ASMALLWORLD Collection, weiter aus. Mit einer hochwertigen Auswahl der besten Hotels der Welt bietet der Service seinen Kunden aussergewöhnliche Buchungsvorteile wie Zimmer-Upgrades oder einen Kredit von 100 US-Dollar, ganz ohne zusätzliche Kosten. Die ASMALLWORLD Collection startete im Juli 2020 mit knapp 600 Hotels. Im Laufe des Jahres 2021 wurden mehr als 700 Hotels in das Hotelportfolio aufgenommen. Gleichzeitig wurden weitere Partnerschaften mit starken internationalen Partnern geschlossen. Im Jahr 2021 startete ASMALLWORLD Kooperationen mit Marriott (Januar), Shangri-La (Januar) und der Doyle Collection (Mai). Diese neuen Partnerschaften verschafften ASMALLWORLD Zugang zu mehr Luxushotels und spielten somit eine wichtige Rolle beim Ausbau des Hotelangebots. Darüber hinaus wurde im März eine Funktion zum Sammeln von Treuepunkten eingeführt. Kunden, die Hotelaufenthalte mit der ASMALLWORLD Preferred Rate buchen, können nun Treuepunkte von vier der weltweit führenden Treueprogramme sammeln: World of Hyatt, Marriott Bonvoy, Hilton Honors und Shangri-La Golden Circle. Die Treuepunkte werden zusätzlich zu den bestehenden ASMALLWORLD Preferred Rate-Vorteilen gesammelt und bieten einen weiteren Grund, bei der ASMALLWORLD Collection zu buchen, da diese Treuepunkte normalerweise nur bei Direktbuchungen bei den Hotelprogrammen gesammelt werden können. Das Unternehmen wird sein Online-Hotelbuchungsportal weiter verbessern und ist überzeugt, dass das Hotelgeschäft in Zukunft zu einem bedeutenden Umsatzträger werden kann. ASMALLWORLD Private, der personalisierte Luxusreiseservice des Unternehmens, verzeichnete leichte Verbesserungen bei den Buchungen, aber das Geschäft lag immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie. Es wird erwartet, dass die Umsätze wieder ansteigen, sobald die weltweiten Reisebeschränkungen aufgehoben werden. Die Zahl der persönlichen Veranstaltungen für das soziale Netzwerk ASMALLWORLD stieg um 25% von 316 Veranstaltungen im Jahr 2020 auf 394 im Jahr 2021. Die Teilnehmerzahl ging leicht zurück, da die Veranstaltungen in der Regel in kleineren Gruppen stattfanden, um die COVID-19-Beschränkungen einzuhalten. Nachdem ASMALLWORLD seine Online-Veranstaltungen während des gesamten Jahres 2020 stark beworben hatte, wurde die Anzahl der Online-Veranstaltungen im Jahr 2021 wieder reduziert. Das Ziel war sich auf wenigere, aber dafür hochwertigere Veranstaltungen zu konzentrieren. So wurden im Jahr 2021 237 Online-Veranstaltungen durchgeführt, im Vergleich zu 376 im Jahr 2020. Das Unternehmen plant, seinen zweigleisigen Ansatz mit Veranstaltungen online und in Person auch in Zukunft so fortzusetzen. ASMALLWORLD Hospitality, der Hospitality-Consulting-Bereich des Unternehmens, trug ebenfalls zu dem positiven Ergebnis des Jahres bei. Das Unternehmen unterstützte weiterhin das KETURAH Resort in Dubai welches die ersten Ritz-Carlton Residences in den Vereinigten Arabischen Emiraten baut. Die ersten Wohnungen und Villen gingen im ersten Quartal 2022 in den Verkauf und ASMALLWORLD wird auch in Zukunft die Verkaufs- und Marketingaktivitäten des Resorts unterstützen. Des Weiteren wird ASMALLWORLD auch die Croatian Land Holdings Plc bei der Entwicklung von MEDhills auf der Insel Brac weiter beraten. Die Beteiligung an der Global Hotel Alliance bietet neue Wachstumsmöglichkeiten Im Dezember 2021 kündigte ASMALLWORLD den Erwerb einer 10%-Beteiligung an der Global Hotel Alliance an, der weltweit grössten Allianz unabhängiger Hotelmarken mit über 800 Hotels. Diese strategische Investition eröffnet für ASMALLWORLD neue Einnahmequellen und wird das Ertragspotenzial des Unternehmens in den nächsten Jahren erheblich erweitern. ASMALLWORLD wird die Global Hotel Alliance bei der Umsetzung ihres kürzlich neu aufgelegten Treueprogramms GHA DISCOVERY unterstützen, welches bis 2022 auf mehr als 20 Millionen Mitglieder anwachsen soll. Die zahlungskräftigsten Mitglieder des Treueprogramms erhalten dabei kostenlosen Zugang zum Social Network ASMALLWORLD, dessen Grösse sich dadurch bis Ende 2023 verdoppeln soll. Darüber hinaus erhält ASMALLWORLD das Recht, für GHA unabhängige Hotels zu akquirieren, die sich dann dem GHA-Hotelportfolio unter einer neu geschaffenen ASMALLWORLD-Softmarke anschliessen. Die Akquisition wird im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein und die Zusammenarbeit soll im Sommer 2022 in Kraft treten. Beide Geschäftssegmente, Subscriptions und Services, sollen von der Zusammenarbeit nachhaltig profitieren. Optimistischer Ausblick für 2022 ASMALLWORLD glaubt, dass die grössten Auswirkungen der Pandemie hinter uns liegen. Gleichzeitig werden Sanktionen in gewissen Ländern nur langsam gelockert und gewisse Lockerungen wurden auch schon wieder aufgehoben, was leider auf einen langen Weg zu einer vollständigen Erholung hindeutet. Ebenfalls haben sich die jüngsten Ereignisse in der Ukraine negativ auf die Konsumentenstimmung ausgewirkt. ASMALLWORLD ist in diesen Märkten zwar selbst nicht stark engagiert, aber indirekte Auswirkungen durch höhere Rohstoffkosten und eine vorsichtigeres Konsumentenverhalten könnten sich trotzdem auf das Unternehmen auswirken. ASMALLWORLD geht jedoch davon aus, dass diese Auswirkungen vorübergehender Natur sind und erwartet, dass sich das Marktumfeld im Laufe des Jahres verbessern wird. Das Unternehmen rechnet für das Jahr mit einem Umsatz von CHF 17-18 Mio. (10-17% Wachstum). Der EBITDA soll sich auf CHF 2,6-2,8 Mio. verbessern (8-17% Wachstum). Gleichzeitig wird erwartet, dass die Zahl der Mitglieder bis Ende 2022 um 18-26% auf 75'000-80'000 Mitglieder ansteigen wird, was vor allem auf einen Zufluss an Kunden der Global Hotel Alliance zurückzuführen ist, welcher in der zweiten Jahreshälfte erfolgen dürfte. "Mit den Ergebnissen von 2021 haben wir bewiesen, dass wir uns auch in einem schwierigen Umfeld erfolgreich behaupten können. Wenn sich nun auch noch das Marktumfeld und die Nachfrage nach unseren Produkten verbessert, sollten wir deutlich wachsen können. Mit der ASMALLWORLD Collection haben wir ein neues Geschäftsfeld, welches es vor der Pandemie nicht gab, und die Partnerschaft mit der Global Hotel Alliance eröffnet uns zusätzliche Möglichkeiten, unsere Produkte zu verkaufen. Kurz gesagt, unser Umsatzpotenzial ist jetzt viel breiter aufgestellt als vor der Pandemie", kommentiert ASMALLWORLD CEO Jan Luescher. Earnings Call und weiterführende Informationen CEO Jan Luescher wird heute, am 17. März 2022, um 15:00 Uhr MEZ einen Earnings Call abhalten, um die Resultate im Detail zu präsentieren. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, nutzen Sie bitte eine der untenstehenden Einwahlnummern und den Teilnehmercode 596 16 06: Schweiz: +41 (0)44 580 7279 Vereinigtes Königreich: +44 (0)330 165 4012 Deutschland: +49 (0)69 22222 5197 U.S.A.: +1 646-828-8073 Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 sowie die Präsentation für den Earnings Call stehen auf der Corporate-Website der ASMALLWORLD AG zum Download bereit: https://www.asmallworldag.com/de/financial-reports Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Definition von EBITDA als alternative Performancekennzahl: Betriebsergebnis vor Zinsen (inkl. allen Positionen, welche im Finanzaufwand und -ertrag ausgewiesen werden), Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. Die Aktien der ASMALLWORLD AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (ASWN; CH0404880129). ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com

