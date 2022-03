Selecta Group, ein führendes Schweizer Foodtech-Unternehmen mit einem erstklassigen Vertriebsnetz in Europa, gibt seine Geschäftszahlen für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2021 bekannt:

Das bereinigte EBITDA 2,3 für das Gesamtjahr 2021 in Höhe von 199,3 Mio. stieg gegenüber 2020 um 114,1 Mio. und übertraf damit den Noteholder-Plan um 26 Mio. €, trotz des anhaltenden Gegenwinds durch Schließungen und Homeoffice-Regelungen.

für das Gesamtjahr 2021 in Höhe von 199,3 Mio. stieg gegenüber 2020 um 114,1 Mio. und übertraf damit den Noteholder-Plan um 26 Mio. €, trotz des anhaltenden Gegenwinds durch Schließungen und Homeoffice-Regelungen. Bereinigte EBITDA-Marge 2,3 von 19,2 %, 10,7 Prozentpunkte höher als in 2020. Starke Verbesserung der Rentabilität durch signifikante Kosteneinsparungen bei gleichzeitigen Investitionen in kommerzielle Initiativen, die der Group ermöglichten, eine starke Liquiditätsposition 4 von 154,1 Mio. aufzubauen.

von 19,2 %, 10,7 Prozentpunkte höher als in 2020. Starke Verbesserung der Rentabilität durch signifikante Kosteneinsparungen bei gleichzeitigen Investitionen in kommerzielle Initiativen, die der Group ermöglichten, eine starke Liquiditätsposition von 154,1 Mio. aufzubauen. Der Umsatz1 der Group für das Gesamtjahr 2021 in Höhe von 1.039,7 Mio. stieg gegenüber 2020 um 3,2 %. Während des gesamten Jahres 2021 wurde der Umsatz durch die Pandemie beeinträchtigt, zeigte jedoch einen graduellen Anstieg von Quartal zu Quartal und erreichte 79 des Niveaus von 2019 im vierten Quartal 2021.

Zusammenfassung der Performance im vierten Quartal 20211

Der Umsatz2 von 286,3 Mio. bedeutet einen Anstieg von 15,7 gegenüber dem Umsatz der Group im vierten Quartal 2020. Es war das umsatzstärkste Quartal des Jahres. Trotz der Einschränkungen aufgrund von neuen COVID-Varianten verzeichnete die Group weiterhin einen allmählichen Anstieg der Geschäftsaktivität, die 79 des Umsatzes der Group im vierten Quartal 2019 erreichte.

In vier wichtigen Märkten (Frankreich, Großbritannien und Irland, Spanien und Italien), die am stärksten von der Pandemie betroffen waren, erzielte die Group vor dem Hintergrund der Auswirkungen von Homeoffice-Regelungen im Private-Segment und der Kundenabwanderung ein robustes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr. Die Umsatzentwicklung in den anderen Ländern folgte mit deutlich geringerem Abstand als 2019.

Das Umsatzwachstum der Group im Vergleich zum Vorjahr ist auf einen starken Anstieg des SMD (Tagesumsatz je Automat, "Sales per Machine per Day") in allen Segmenten zurückzuführen, der die Reduzierung des Maschinenparks mehr als kompensierte. Dabei wurde die stärkste Performance in den Segmenten Semi-Public und Public erzielt:

Im Private-Segment trugen sowohl Dienstleistungen und Verwaltung als auch Fertigung und Logistik zum Umsatzwachstum bei.

Im Semi-Public-Segment wurde das starke Umsatzplus von Bildungswesen, Gesundheitswesen und HoReCa getragen, während der Einzelhandelsbereich leicht zurückfiel.

Im Public-Segment konnte der Umsatz in allen Geschäftsbereichen stark verbessert werden.

Der SMD der Group konnte sich erholen, erreichte aber noch nicht das Niveau vor der Pandemie. Dies führt vor allem auf die weiterhin bestehende Lücke im Private-Segment zurück, während der SMD im Semi-Public- und Public-Segment vollständig das Niveau von 2019 erreichte.

Das bereinigte EBITDA2,3 von 64,7 Mio. stieg um 36,5 Mio. und die bereinigte EBITDA-Marge2,3 von 22,6 stieg um 11,2 Prozentpunkte aufgrund von starken Kostensenkungen bei gleichzeitigen Investitionen in kommerzielle Initiativen.

Das ausgewiesene EBITDA2,3 von 48,2 Mio. und der Freie Cashflow von -9 Mio. wurden von Einmaleffekten aufgrund von umfangreichen Anpassungen beeinträchtigt.

Der Kassenbestand4 von 154,1 Mio. spiegelt eine robuste Liquiditätsposition wider, die aufgrund einer rigorosen Cash-Disziplin aufrechterhalten wurde, die den Noteholder-Plan übertrifft.

Zusammenfassung der Performance im Gesamtjahr 20211

Der Umsatz2 von 1.039,7 Mio. stieg um 3,2 gegenüber 2020. Er wurde während des gesamten Jahres durch die Pandemie beeinträchtigt und erreichte 73 des Umsatzes der Group in 2019.

Das bereinigte EBITDA2,3 in Höhe von 199,3 Mio. €, ein Plus von 114,1 Mio. im Vergleich zu 2020, übertrifft den Noteholder-Plan um 26 Mio. €. Die bereinigte EBITDA-Marge2,3 von 19,2 %, ein Anstieg um 10,7 Prozentpunkte im Vergleich zu 2020, wurde durch ambitionierte Kostensenkungen bei gleichzeitigen Investitionen in kommerzielle Initiativen erreicht.

Das ausgewiesene EBITDA2,3 von 158,1 Mio. und der Freie Cashflow von 15,7 Mio. wurden von Einmaleffekten aufgrund von umfangreichen Anpassungen beeinträchtigt.

Joe Plumeri, Executive Chairman, kommentiert:

"Im Jahr 2021 haben wir erhebliche Fortschritte bei der Umsetzung unserer One Selecta-Vision und -Strategie erzielt und damit unsere Ziele für das Jahr erreicht und übererfüllt. Wir konzentrieren unsere Anstrengungen weiterhin auf den erstklassigen Vertrieb und Service und setzen Technologien wie unsere überragenden CRM- und Power BI-Plattformen ein, um innovative Lösungen für die fundamentalen Bedürfnisse unserer Kunden bereitzustellen und unseren Kundenservice zu optimieren."

Christian Schmitz, Chief Executive Officer der Group, erklärt:

"Nun, da die europäischen Länder nach und nach ihre Covid-Beschränkungen aufheben, sind wir weiterhin davon überzeugt, dass Selecta genau die Lösungen hat, die den Bedürfnissen der Post-Covid-Welt gerecht werden. Unsere flexiblen und skalierbaren Speise- und Getränkeoptionen, die rund um die Uhr verfügbar sind, passen optimal zu den neuen hybriden Arbeitsmodellen bei den Unternehmen. Durch unsere starken Partnerschaften mit den A-Marken der Lebensmittel-, Getränke- und Maschinentechnologien haben wir die Voraussetzungen für ein nachhaltiges zukünftiges Wachstum geschaffen."

ENDE

Über Selecta Group

Die 1957 gegründete Selecta Group hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und ist ein Foodtech-Unternehmen mit einem führenden Vertriebsnetz für Selbstbedienungslösungen in Europa, das innovative Automatenverpflegungsdienstleistungen und erstklassige Qualitäts-Kaffeemarken am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum bereitstellt. Als Akteur der Foodtech-Branche treiben wir kontinuierlich Innovationen und neue Lösungen voran. Täglich beliefern wir mehr als 10 Millionen Menschen in 16 Ländern Europas mit Premium-Kaffee und -Getränken, Snacks und frischen Mahlzeiten. Bei einem Jahresumsatz von 1,2 Milliarden im Jahr 2021 verdanken wir unseren Erfolg unseren rund 7.000 hochqualifizierten, engagierten und leidenschaftlichen Selecta-Mitarbeitern, die sich täglich dafür einsetzen, unseren Kunden und ihren Verbrauchern millionenfach Momente vollkommener Zufriedenheit zu verschaffen. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftsphilosophie, den wir auf die Bereichen anwenden, in denen wir einen positiven Beitrag leisten können. Weitere Informationen unter www.selecta.com

Warnhinweis

Wir stellen diese Informationen freiwillig zur Verfügung, und das in dieser Mitteilung enthaltene Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und sollte nicht als Anlageberatung verstanden werden. Aus diesem Grund werden keine spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Anforderungen der Empfänger berücksichtigt. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung gegeben im Hinblick auf die Angemessenheit, Vollständigkeit, Genauigkeit, Korrektheit oder Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder der Annahmen, auf denen die Informationen beruhen. Sie sollten von den Empfängern nicht als Ersatz für die Ausübung ihres eigenen Urteilsvermögens betrachtet werden. Weder Selecta noch seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, verbundenen Unternehmen, direkten oder indirekten Anteilseigner, Berater oder Vertreter haften für direkte, indirekte, resultierende oder andere Verluste oder Schäden, die einer Person dadurch entstehen, dass sie sich ganz oder teilweise auf diese Mitteilung verlässt. Jegliche Haftung wird ausdrücklich abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren beinhalten, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Selecta liegen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen zu Plänen, Zielsetzungen, Ziele, zukünftige Ereignisse, Leistungen oder andere Informationen zu Selecta, die keine historischen Informationen darstellen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Erwartungen und Prognosen von Selecta oder der Group in Bezug auf die finanzielle Lage, Betriebsergebnisse, Pläne, Ziele, zukünftige Leistungen und Geschäftsentwicklung wieder. Diese Aussagen können oft an Begriffen wie "anvisieren", "glauben", "erwarten", "anstreben", "beabsichtigen", "können", "vermuten", "schätzen", "planen", "projizieren", "werden", "wahrscheinlich", "sollten", "würden", "könnten" und anderen Wörtern und Begriffen mit ähnlicher Bedeutung oder deren Verneinung erkannt werden. Solche und sonstige zukunftsgerichteten Aussagen, die in anderen Unterlagen enthalten sind, unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen in Bezug auf Selecta, seine gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien, Branchentrends und das Geschäftsumfeld, in dem es künftig tätig sein wird, zukünftige Investitionen und Übernahmen. In Anbetracht dieser Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ereignisse möglicherweise nicht eintreten, oder die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Selecta oder der Gruppe können erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, auf die diese zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder stillschweigend Bezug nehmen. Weder Selecta noch die mit ihr verbundenen Unternehmen oder ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder Berater verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

1 Zu aktuellen Wechselkursen. Es besteht kein wesentlicher Unterschied zu den konstanten Wechselkursen

2 Umsatz: Umsatzerlös nach Zahlung der Automatengebühren

3 Bereinigtes EBITDA: Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation und vor Einmaleffekten (externe und interne Kosten ohne Bezug zum laufenden Geschäft). Einschließlich der Auswirkungen von IFRS 16

4 Zahlungsmittel in Höhe von 52,2 Mio. plus 101,9 Mio. verfügbarer RCF

Hinweis: Die Angaben für das Gesamtjahr 2019 wurden um Einmaleffekte bereinigt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

