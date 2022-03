Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Generalversammlung/Jahresergebnis

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Swiss Re weist weiterhin eine sehr starke Kapitalposition aus, mit einer SST-Quote der Gruppe von 223% per 1. Januar 2022

Ökonomische Erträge [1] in Höhe von 3,8 Mrd. USD im Jahr 2021 gegenüber

-434 Mio. USD im Vorjahr

Raymond K.F. Ch'ien wird sich nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen; alle anderen Mitglieder werden zur Wiederwahl für eine einjährige Amtszeit vorgeschlagen

Der Verwaltungsrat verpflichtet sich, bis zur Generalversammlung 2023 einen Frauenanteil von mindestens 30% im Verwaltungsrat zu erreichen Zürich, 17. März 2022 - Swiss Re hat heute den Geschäftsbericht 2021, den Sustainability Report und die Traktanden für die anstehende Generalversammlung vom 13. April 2022 veröffentlicht. Entsprechend den Kapitalmanagementprioritäten von Swiss Re konzentriert sich die Gruppe weiterhin darauf, eine hervorragende Kapitalisierung sicherzustellen und gleichzeitig attraktive Renditen für die Aktionärinnen und Aktionäre zu erzielen sowie Kapital für profitable Wachstumsmöglichkeiten einzusetzen. Die Kapitalausstattung von Swiss Re ist während des gesamten Jahres 2021 sehr stark geblieben. Die SST-Quote der Gruppe lag per 1. Januar 2022 bei 223% und damit klar innerhalb der Zielspanne von 200-250%. Aufgrund der sehr starken Kapitalausstattung der Gruppe und der positiven Geschäftsaussichten wird der Verwaltungsrat an der kommenden Generalversammlung eine unveränderte Dividende von 5.90 CHF je Aktie beantragen. Sergio P. Ermotti, Verwaltungsratspräsident von Swiss Re: «2021 hat Swiss Re die Ertragskraft ihres Geschäfts unter Beweis gestellt, da die strategischen Massnahmen, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben, Früchte tragen. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese positive Dynamik auch in Zukunft fortsetzen können, indem wir uns auf die Verbesserung der Profitabilität und die Schaffung von Mehrwert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre konzentrieren.» Swiss Re erzielt 2021 ökonomische Erträge in Höhe von 3,8 Mrd. USD

Die Verbesserung der Ertragskraft von Swiss Re im Jahr 2021 zeigt sich in den Ergebnissen des Economic Value Management (EVM) der Gruppe. EVM ist das unternehmenseigene integrierte ökonomische Bewertungs- und Steuerungsmodell von Swiss Re. Es dient der konsistenten Messung der ökonomischen Performance über alle Geschäftsbereiche hinweg. Mit EVM kann Swiss Re den Zusammenhang zwischen den eingegangenen Risiken und der Wertschöpfung ermitteln. Zudem bietet EVM einen stringenten Rahmen, um das Ergebnis der Kapitalallokationsentscheidungen über einen Leistungszyklus hinweg zu bewerten. Swiss Re verzeichnete 2021 ökonomische Erträge in Höhe von 3,8 Mrd. USD gegenüber

-434 Mio. USD im Vorjahr. Die signifikante Verbesserung der ökonomischen Ertragskraft ist auf eine sehr gute Underwriting-Performance in den Bereichen Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) und Corporate Solutions zurückzuführen. Zusammengefasst erzielten die beiden Bereiche ökonomische Erträge in Höhe von 4,3 Mrd. USD. Obwohl Life & Health Reinsurance (L&H Re) auch im Jahr 2021 von COVID-19-Schäden betroffen war, erzielte das Geschäftssegment positive ökonomische Erträge von 657 Mio. USD. Dieses Ergebnis ist in erster Linie den ausgezeichneten Gewinnen aus dem Neugeschäft in der Höhe von 1,3 Mrd. USD zu verdanken, die auf höhere Preise und eine starke Transaktionspipeline zurückzuführen waren. Die EVM-Prämien und -Honorareinnahmen der Gruppe stiegen 2021 gegenüber dem Vorjahr um 14,4% auf 67,1 Mrd. USD. Alle Geschäftsbereiche konnten ihre Umsätze steigern, wobei L&H Re mit 18,3% das stärkste Wachstum verzeichnete. Per 31. Dezember 2021 stieg das ökonomische Eigenkapital (ENW) von Swiss Re auf 35,4 Mrd. USD, verglichen mit 33,7 Mrd. USD per 31. Dezember 2020. Das ENW je Aktie belief sich per 31. Dezember 2021 auf 122.42 USD (111.53 CHF). Das ENW-Wachstum je Aktie lag 2021 bei 10,7% und übertraf damit das Wachstumsziel von 10% pro Jahr. Die ökonomischen Erträge der Gruppe, die teilweise durch einen höheren Kapitaleinsatz ausgeglichen wurden, führten zu einem Anstieg der SST-Quote der Gruppe von 215% per 1. Januar 2021 auf 223% per 1. Januar 2022. Publikation des Geschäftsberichts und Sustainability Reports 2021

Swiss Re hat heute den Geschäftsbericht 2021 «Partnering for progress» veröffentlicht. Der Geschäftsbericht setzt sich aus dem Unternehmensprofil und dem Financial Report zusammen. Das Unternehmensprofil zeigt auf, wie Swiss Re erfolgreich langfristigen Mehrwert für Anleger geschaffen hat, indem das Unternehmen sein Risikowissen einsetzt, um Risiken genau zu modellieren und zu verstehen, innovative Risikopartnerschaften aufbaut und den Risikotransfer als Kerngeschäft stärkt. Der Financial Report enthält die geprüfte Konzern- und Jahresabschlussrechnung 2021. Sowohl der Geschäftsbericht 2021 als auch der Sustainability Report sind auf der Website von Swiss Re verfügbar. Zusätzlich ist der SRZ Geschäftsbericht 2021 hier online verfügbar. Generalversammlung 2022 von Swiss Re

Um die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden von Swiss Re bestmöglich zu schützen, wird die diesjährige Generalversammlung ohne die persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmrechte schriftlich oder elektronisch mittels dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Zudem sind die Aktionärinnen und Aktionäre eingeladen, nach der Generalversammlung an einer virtuellen Informationsveranstaltung teilzunehmen, welche am 13. April 2022 ab 10.00 Uhr (MESZ) live übertragen wird. Weitere Details zu dieser Veranstaltung sind mit der Einladung zur Generalversammlung, über die Sherpany App oder auf der Website von Swiss Re verfügbar. Im Rahmen der Bemühungen von Swiss Re um Diversität, Gleichstellung und Inklusion legt der Verwaltungsrat besonderen Wert auf die Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen. Dementsprechend spielt die Geschlechtervielfalt bei allen Neubesetzungen des Verwaltungsrates eine entscheidende Rolle. Um diese Überzeugung weiter zu untermauern, wird sich der Verwaltungsrat an der Generalversammlung 2022 formell verpflichten, den Frauenanteil im Verwaltungsrat bis zur Generalversammlung 2023 auf mindestens 30 % zu erhöhen. Die vom Verwaltungsrat der Swiss Re AG veröffentlichten Traktanden für die Generalversammlung 2022 umfassen unter anderem folgende Punkte: Antrag auf Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 5.90 CHF je Aktie für das Geschäftsjahr 2021

Antrag auf die Einführung einer Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren für alle bestehenden und neuen Verwaltungsratsmitglieder

Antrag auf Wiederwahl von Sergio P. Ermotti als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag auf Wiederwahl der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr; Raymond K.F. Ch'ien wird sich aufgrund der neuen vorgeschlagenen Amtszeitbeschränkung nicht zur Wiederwahl stellen

Antrag auf Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses und auf Wahl von Deanna Ong als neues Mitglied des Vergütungsausschusses

Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021 Sergio P. Ermotti, Verwaltungsratspräsident von Swiss Re: «Im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen danke ich Raymond K.F. Ch'ien für sein grosses Engagement und seinen wertvollen Beitrag für Swiss Re über die vergangenen 14 Jahre. Er hat die Entwicklung von Swiss Re massgeblich mitgestaltet und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.» Die Einladung zur Generalversammlung 2022 von Swiss Re ist hier online verfügbar. Die Abstimmungsergebnisse werden kurz nach der Generalversammlung auf der Website von Swiss Re veröffentlicht. [1] Entspricht dem Gesamtbeitrag zum ökonomischen Eigenkapital Für weitere Fragen, bitte kontakten Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oderMedia_Relations@Swissre.com.

Mit diesem Link gelangen Sie zur Swiss Re Webseite: Swiss Re.com. Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

