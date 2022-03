Die Blackstone Mortgage Trust Inc. (ISIN: US09257W1009, NYSE: BXMT) zahlt für das erste Quartal 2022 eine Dividende in Höhe von 0,62 US-Dollar je Aktie, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 14. April 2022 (Record date: 31. März 2022). Der Blackstone Mortgage Trust ist eine Gesellschaft zur Immobilienfinanzierung, die von der BXMT Advisors L.L.C., einer Tochtergesellschaft der Investmentfirma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...