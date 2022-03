DJ Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Opportunity Fund über maximal CHF 40 Millionen

Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Opportunity Fund über maximal CHF 40 Millionen 2022-03-17 / 07:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung 17. März 2022

In der Zeit vom 21. bis 31. März 2022, 12.00 Uhr MESZ, wird eine Kapitalerhöhung von bis zu maximal CHF 40 Millionen durchgeführt. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils vier (4) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils gegen Bezahlung des Emissionspreises in Schweizer Franken. Total werden maximal 312'500 neue Anteile ausgegeben. Dadurch erhöht sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden 1'250'000 Anteile auf maximal 1'562'500 Anteile. Der Ausgabepreis beträgt CHF 126.91 netto pro neuen Anteil und wurde gemäss Fondsvertrag (Art. 17 Ziffer 3) festgelegt. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist, basierend auf den eingegangenen Zeichnungen, bestimmt.

Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist nicht ausgeübt wurden, verfallen nach dem 31. März 2022, 12.00 Uhr MESZ, wertlos. Die Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 07. April 2022.

Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung kann das qualitativ hochwertige Bestandesportfolio weiter ausgebaut werden. Verschiedene strategiekonforme, attraktive Akquisitionsobjekte und zum Teil exklusive Liegenschaften befinden sich bereits in der Pipeline.

Die Fondsanteile werden derzeit ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt.

Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen dar.

Medienkontakte

Mirjam Nägeli Salman Baday Media Relations Head Sales & Marketing T +41 43 444 77 92 +41 43 544 70 95 mn@helvetica.com sb@helvetica.com ECKDATEN ZUR KAPITALERHÖHUNG Emissionsvolumen Maximal CHF 39.7 Millionen Bezugsverhältnis 4 zu 1 Anzahl bestehende Anteile 1'250'000 Anzahl neue Anteile Maximal 312'500 Ausgabepreis pro Anteil CHF 126.91 netto (inklusive Ausgabekommission) Bezugsrechtshandel Es findet kein Bezugsrechthandel statt Bezugsfrist 21. März - 31. März 2022, 12.00 Uhr MESZ Zuteilung 01. April 2022 Liberierung 07. April 2022 Anteile Valorennummer / ISIN / Symbol 43472505 / CH0434725054 / HSO Bezugsrechte Valorennummer / ISIN / Symbol 116358462 / CH1163584621 / HSO1 Verwendung des Emissionserlöses Im Rahmen der Anlagepolitik des HSO Fund wird in attraktive Immobilien investiert Fondsleitung Helvetica Property Investors AG, Zürich Depotbank Bank J. Safra Sarasin AG, Basel Immobilienschätzer Wüest Partner AG, Zürich Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Zürich Lead Manager Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Alle relevanten Unterlagen zur Kapitalerhöhung sind auf unserer Website wie auch unter Swiss Fund Data verfügbar.

Über Helvetica Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Zürich, 17. März 2022 - Die Fondsleitung startet die Kapitalerhöhung für den HSO Fund am 21. März 2022

Helvetica Swiss Opportunity Fund Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Disclaimer Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch einen Prospekt, einen vereinfachten Prospekt oder Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KIID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die Anteile des HSO Fund dürfen nicht in der Schweiz öffentlich angeboten oder beworben werden. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, insbesondere der Emissionsprospekt, können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Helvetica Property Brandschenkestrasse 47 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 43 544 7080 E-Mail: office@helvetica.com Internet: www.helvetica.com ISIN: CH0434725054 Valorennummer: 43472505 EQS News ID: 1304919 Ende der Mitteilung EQS News-Service =------------

1304919 2022-03-17

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1304919&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2022 02:15 ET (06:15 GMT)