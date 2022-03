Der Fed-Tag sollte eigentlich erst am Abend für starke Bewegungen sorgen, doch bereits am Morgen startete der DAX bereits durch. An den Kursen in der Vorbörse war ein starker Anstieg ab 6.30 Uhr erkennbar und der Grund dafür schnell gefunden. Der Hang Seng legte deutlich zu und machte nach einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...