BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 83,40 (84,90) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT UNIPER AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 26,60 (30,80) EURCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 68 (74) EUR - 'NEUTRAL'DZ SENKT FAIREN WERT FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 25,80 (26,10) EUR - 'KAUFEN'EXANE BNP STARTET SIXT-STÄMME MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 125 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BEFESA AUF 90 (85) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 105 (123) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 70 (87) EUR - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VITESCO AUF 39 (51) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 57 (65) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SYNLAB AUF 18,50 (21,60) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 160 (164) EUR - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 20,50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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