Die Corona-Infektionszahlen in China erreichen aktuell Höchststände. Das führt zu Lockdowns, von denen auch der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla nicht verschont bleibt und daher seine Produktion in der Großstadt Shanghai vorübergehend einstellen muss.Der Autobauer Tesla muss internen Berichten vom Mittwoch zufolge seine Produktion in der Gigafactory Shanghai für zwei Tage einstellen. In der Großstadt wurde, wie in vielen anderen chinesischen Städten, die Bewegungsfreiheit der Bürger stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...