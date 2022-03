Andritz setzte beim schwedischen Energieunternehmen Vattenfall eine neue Biomassekesselanlage samt Biomasseaufnahme- und Verarbeitungssystem in Betrieb. Das Heizkraftwerk wurde am Standort des bestehenden Heizkraftwerks von Vattenfall in Uppsala errichtet. Diese neue Anlage versorgt die Region Uppsala mit über 110 MW Fernwärme und ist auch für eine spätere Stromerzeugung vorbereitet. Die Brennstoffspezifikation für die neue Anlage umfasst verschiedene Arten von holzhaltiger Biomasse wie Altholz, Rinde, Holzhackschnitzel und Sägemehl.

