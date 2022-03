Bayer wird in den nächsten Jahren bei den Top-Sellern Xarelto und Eylea Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Durch den sukzessive auslaufenden Patentschutz dürften günstigere Präparate Marktanteile streitig machen. Die Leverkusener wollen einen Teil der fehlenden Erlöse unter anderem mit Kerendia kompensieren. Das Nierenmedikament verfügt über Blockbuster-Potenzial.Um die Umsätze mit Kerendia (Finerenon) weiter in naher Zukunft anzukurbeln, hat Bayer vor Kurzem in der EU eine Indikationserweiterung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...