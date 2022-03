Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG



Vorläufige Zahlen: Umsatz deutlich oberhalb unserer Schätzung - Ausblick für 2022 mit Chancen und Risiken behaftet



SMT Scharf hat vergangene Woche vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt, die umsatzseitig deutlich und beim EBIT leicht oberhalb unserer Erwartungen und der Guidance liegen. Wenngleich sich insbesondere das Schlussquartal als besonders stark erwiesen hat, sind im laufenden Jahr potenzielle Geschäftsbeeinträchtigungen durch die geopolitische Krise in Osteuropa nicht auszuschließen.



Schlussquartal noch stärker als erwartet: Der Konzernerlös stieg in FY 2021 signifikant um 71,2% yoy auf 85,9 Mio. Euro. Damit wurde nicht nur die infolge starker 9M-Zahlen angehobene Unternehmensplanung (75-80 Mio. Euro), sondern auch unsere Erwartung (81,6 Mio. Euro) deutlich übertroffen. Das Q4 fiel demnach mit einem beeindruckenden Wachstum von 141,1% yoy auf 32,0 Mio. Euro überraschend stark aus. Wenngleich die in Q3 2021 erfolgte China-III-Zulassung im Jahresendspurt einen wesentlichen Umsatzbeitrag durch Neuanlagenverkäufe geliefert haben dürfte (MONe: 12,0 Mio. Euro), sollte auch das margenstarke After-Sales-Geschäft einen deutlichen Nachfrageanstieg verzeichnet haben. Das im Gesamtjahr erzielte EBIT liegt mit rund 11,2 Mio. Euro (Marge: 13,1%; Vj.: -8,1 Mio. Euro) leicht oberhalb der veröffentlichen Guidance (9-11 Mio. Euro) und im Rahmen unserer Erwartung (11,1 Mio. Euro). Hintergrund des unterproportionalen EBIT-Beitrages in Q4 (3,2 Mio. Euro; Marge: 9,9%) ist gemäß Vorstand vornehmlich die Bildung von Rückstellungen. Demnach wurden im vergangenen Jahr einige China-III-Maschinen bereits ausgeliefert und in Rechnung gestellt, während eine behördliche Zulassung noch nicht möglich war, sodass die betreffenden Kunden für diesen Zeitraum mögliche Ersatzleistungen fordern könnten.



2022 von Unsicherheit geprägt: Obwohl die sich zuspitzende Energiekrise derzeit zu weltweit signifikant höheren Kohlepreisen führt (LTM: +448,5%; Quelle: finanzen.net), ist aktuell noch nicht zuverlässig absehbar, wie sich der Ukraine-Russland-Konflikt auf das dortige Geschäft von SMT Scharf auswirken wird (Umsatzanteil 9M/21: 9,6%). Zwar ist SMT Scharfs Geschäftstätigkeit in Russland derzeit noch nicht betroffen, da die Produkte des Konzerns zur Sicherung der nationalen Infrastruktur im Energiebereich nicht auf den russischen Sanktionslisten stehen und auch die EU noch kein Exportverbot verhängt hat. Allerdings ist nicht abzuschätzen, ob sich dies noch ändert und die Geschäftsbeziehungen im 'Worst Case' womöglich zumindest teilweise eingeschränkt werden könnten. Darüber hinaus wurden von uns für 2022 antizipierte China-III Nachbuchungen bereits weitgehend in Q4 2021 realisiert, sodass wir diesen Effekt in unseren Q1-Prognosen bereinigt haben. In Kombination mit der geringen (geopolitischen) Visibilität reduzieren wir unsere Prognosen für das Gesamtjahr und erwarten nun einen leichten Erlösrückgang, bevor sich in 2023 unter 'Normalbedingungen' wieder ein zweistelliges Wachstum zeigen dürfte.



Fazit: SMT Scharf konnte nach einem schwierigen Jahr 2020 die Wachstumspotenziale des Unternehmens erfolgreich beweisen. Wenngleich sich für das Geschäftsjahr 2022 temporärer Gegenwind ergeben könnte, ist der zugrundeliegende Investment Case für uns unverändert intakt. Trotz der reduzierten Prognosen bestätigen wir unter Fortschreibung des DCF-Modells unser Rating 'Kaufen' mit einem unveränderten Kursziel von 17,00 Euro.





