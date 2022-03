Der Medienkonzern RTL Group (ISIN: LU0061462528) will eine Dividende in Höhe von 5 Euro für das Jahr 2021 an die Aktionäre ausschütten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Betrag setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende von 3,50 Euro sowie 1,50 Euro aus dem Verkauf der Anteile an SpotX, Ludia und VideoAmp. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...