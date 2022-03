Bis auf Weiteres hat das Nutzer-Wachstum bei Facebook sein Ende gefunden. Der CEO von Facebooks Mutterkonzern Meta-Platforms Mark Zuckerberg legte am 2. Februar nachbörslich enttäuschende Quartalszahlen vor, was die Aktie bis zum Handelstag am 14. März in der Spitze um rund 42 Prozent einbrechen ließ. Das erwartete KGV 2022 von 16 ist auf ein Niveau gesunken, wo sich deutsche Industriewerte tummeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...