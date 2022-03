Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch #97: Warum ist die OMV so schwach bzw. was SBO, UBM, Lenzing, Verbund und Do&Co verbindet Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht im Wiener Börse Plausch #97 auch heute mit einem dra-Solo: Ein super Tag mit Banken vorne, aber einer - trotz gefühlt guter neuer Story - überraschend schwachen OMV. Weiters: Was SBO, UBM, Lenzing, Verbund und Do&Co verbindet. Erwähnt werden:UBM-CEO Winkler spricht mit Reinhold Messner: Trailer: https://lnkd.in/evpFuxdTLangfassung des Gesprächs: https://lnkd.in/ez_XuyWZ Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...