Berlin, 17. März 2022. Die Berliner Blockchain-Plattform Bloxxon heißt ab sofort NYALA. Pünktlich zum ersten Jahrestag professionalisiert das Unternehmen seinen Markenauftritt, ohne dabei das Leistungsspektrum zu verändern. Die drei bekannten Produktsäulen Tokenisierung, Trading und Verwahrung bleiben bestehen und werden unter dem neuen Namen fokussiert vorangetrieben. "Es liegt ein ereignisreiches erstes Jahr hinter uns und wir befinden uns mit unserem Team deutlich auf Wachstumskurs. Waren die ersten 12 Monate noch stark von der Optimierung interner Prozesse geprägt, haben wir uns mittlerweile zu einem der führenden Software-as-a-service-Anbieter für Digital Assets in Deutschland entwickelt. Wie unser neuer Namensgeber, die Nyala Antilope, überzeugen unsere Lösungen durch besondere Schnelligkeit, Agilität und Dynamik", sagt Dr. Johannes Schmitt, Vorstand von Nyala. "Wir haben im letzten Jahr viel erreicht. Der Erhalt der BaFin-Lizenz für unseren Kryptoverwahrer und dessen Verkauf an Hauck Aufhäuser Lampe gehören definitiv zu unseren wichtigsten Meilensteinen. Als Blockchain Innovation Lab gestartet, haben wir uns nach dem Spin-Off zu einem schnell wachsenden Unternehmen entwickelt, das mit seiner integrierten Tokenisierungs-, Registrierungs- und Verwahrlösung bereits eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungssektor zu seinen Kunden zählt. Mit dem neuen Namen NYALA geben wir uns eine perfekt passende Identität und blicken gespannt in die Zukunft", erläutert Daniel Wernicke, Vorstand von Nyala. Über NYALA - www.nyala.de

NYALA bietet institutionellen Anlegern und Finanzdienstleistern Produktlösungen und API-Services für digitale Assets in den Kerngeschäftsfeldern Custody (Verwahrung von digitalen Assets), Tokenisierung (Emission digitaler Wertpapiere) und Asset Servicing (Trading, Reporting, Zugang zu Handelsplätzen). Mit eigenen Lizenzen für die Kryptoverwahrung, Anlagevermittlung und Finanzportfolioverwaltung ist NYALA führender Crypto-as-a-Service Partner und One-stop-Shop für tokenisierte Wertpapieremissionen. Mit der NYALA Asset Management steht Banken, Investoren und Unternehmen eine professionelle Asset Management Einheit zur Verfügung, die einen einfachen Zugang zur Anlageklasse digitaler Vermögenswerte schafft. Renommierte Bankpartner wie Hauck Aufhäuser Lampe und Emittenten wie die Invesdor vertrauen bereits auf die Leistungen von NYALA. Vermögenden Privatkunden bietet NYALA über das Tochterunternehmen wevest Vermögensverwaltung AG Zugang zur regulierten Vermögensverwaltung mit Krypto Assets in Deutschland. Kontakt

