Poznan, Polen, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) -SMSEagle (https://www.smseagle.eu/), ein führender Anbieter von Hardware-SMS-Gateways, hat heute die Einführung der neuen Hardware-Plattform ihrer Geräte der NXS-Serie, Rev. 4, bekannt gegeben: NXS-9700 4G und NXS-9750 4G. Das Upgrade bietet mehr Effizienz und Stabilität und ist mit dem weltweiten 4G-Netz kompatibel.SMSEagle ist ein professioneller Hardware-SMS-Gateway für den automatisierten Versand und Empfang von SMS-Nachrichten. Zu den wichtigen neuen Hardware-Upgrades gehören:- CPU: ARM A72 1.5 GHz (Quad Core)- Interner Speicher: 16 GB eMMC Speicher- RAM: 2 GB LPDDR4Das Linux-Bordbetriebssystem wurde ebenfalls auf Linux 5.1x aktualisiert. Außerdem bietet es neue Versionen des Webservers und der Datenbank. Diese jüngsten Änderungen bieten eine nahtlose Benutzererfahrung, die sowohl zuverlässig als auch sicher ist.Das NXS-97xx 4G bietet außerdem weltweite 4G/3G-Mobilfunknetzkompatibilität mit einer globalen Nutzerbasis in über 90 Ländern."Diese Upgrades zeigen unsere Entschlossenheit, mit den ständig steigenden Anforderungen an Leistung und Sicherheit Schritt zu halten", so Radoslaw Janowski, CEO von SMSEagle. "Der NXS-97xx 4G bietet sowohl die Flexibilität als auch die Stärke, um die wachsenden Anforderungen von IT-Experten weltweit zu erfüllen."SMSEagle erleichtert weiterhin den Bedarf an einem zuverlässigen Mittel für die automatisierte Kommunikation durch erstklassige Hardware und Software. Durch die Überarbeitung der vorhandenen Hardware und die Einführung neuer Produkte mit neuen Funktionen können die Benutzer ihre Produktivität maximieren und ihre Automatisierung erweitern.Zusammen mit dem Rev. 4-Upgrade der NXS-Geräte hat SMSEagle auch die Verpackung umweltfreundlicher gestaltet, um so den Abfall zu minimieren und nachhaltiger zu werden.Die Geräte der NXS-97xx Rev.4-Linie sind vollständig kompatibel und interoperabel mit der bestehenden NXS-97xx-Linie. Die Geräte der Hardware-Rev.4-Linie werden nach und nach die aktuelle NXS-97xx Rev.3-Linie ersetzen.Informationen zu SMSEagleSMSEagle ist ein weltweit führender Anbieter von SMS-Gateway-Hardware. Das Gerät ist ein EU-Produkt für das automatische Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten, mit dem Sie SMS-Warnungen von Netzwerküberwachungssystemen und SMS-Tokens von Authentifizierungssystemen senden, E-Mails in SMS-Nachrichten umwandeln und SMS-Texte über API senden und empfangen können.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.smseagle.eu/Video: https://mma.prnewswire.com/media/1766689/SMSEagle_Showcase.mp4Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1766685/SMSEagle_Logo.jpgPressekontakt:Patryk Patej,SMSEagle,+48 61 671 3410,Patryk.patej@smseagle.euOriginal-Content von: SMSEagle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119531/5172887