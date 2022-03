In dieser Folge des Digital Insurance Podcast spricht Digital-Experte Jonas Piela mit Arne Barinka, Andreas Peters, Thomas Lülsdorf und Petra Fischer von der RheinLand Versicherungen darüber, wie ein vielseitig einsetzbarer Methodenraum das Arbeitsleben verändert. Die Geschichte der RheinLand Versicherungen mit Sitz in Neuss reicht bis in das Jahr 1880 zurück. Der Versicherer verfügt über etwa 800 Mitarbeiter. Der Schwerpunkt liegt auf Lebens- und Kompositversicherung.Die Podcast-GästeArne Barinka ...

