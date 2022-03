DJ MSD ist aus Überzeugung Hauptpartner der Trendtage Gesundheit Luzern

Luzern (pts010/17.03.2022/09:20) - Am 23.3. und 24.3.2022 finden die diesjährigen Trendtage Gesundheit im KKL Luzern statt. Eine Vielzahlt von Meinungs- und Entscheidungsträger aus Medizin, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik diskutieren an dem etablierten nationalen Branchenanlass über Trends und Perspektiven im Gesundheitswesen.

Als in Luzern ansässiges und führendes biopharmazeutisches Unternehmen unterstützt MSD die Trendtage Gesundheit Luzern seit mehreren Jahren als Hauptpartner. Jean-Blaise Defago, Director Policy & Communications bei MSD in der Schweiz: "Langfristige lokale Engagements sind uns ein grosses Anliegen. Die Trendtage sind eine Plattform, die wir seit 2013 unterstützen. Mit unserem Engament möchten wir eine langfristig bedeutsame Debatte mitgestalten und einen nachhaltigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Gesundheitwesens leisten."

In diesem Jahr nimmt Dr. Ans Heirman, Managing Director MSD Schweiz, am 24. März an einer Paneldiskussion zum Thema "Viele Wege führen nach Rom - welcher ist der richtige?" teil. Sie fordert, dass die Pävention gestärkt werden soll und das Potenzial von Gesundheitsdaten genutzt wird, um Patientinnen und Patienten die beste Behandlung zur richtigen Zeit zu ermöglichen, sowie einen raschen Zugang zu neuen, innovativen Therapien.

Gesundheitsversorgung neu denken - Tanz zwischen Wunsch und Zwang

In diesem Jahr steht das Thema "Gesundheitsversorung" im Mittelpunkt der Debatten und Gespräche. Ständig wachsender Kostendruck, steigende Qualitätsanforderungen, ein sich abzeichnender Fachkräftemangel, notwendige Spitalreformen; die Gesundheitsbranche muss neue Denkansätze zulassen um diese Herausforderungen zu meistern. Als Hauptpartner der Trendtage Gesundheit Luzern möchte MSD sich vorausschauend mit den zukünftigen Herausforderungen und Opportunitäten im Gesundheitswesen auseinandersetzen und einen nachhaltigen Beitrag zur Weiterentwicklung des schweizerischen Gesundheitwesens beitragen.

Über MSD Seit über 130 Jahren entwickeln wir Medikamente und Impfstoffe für viele der weltweit herausforderndsten Erkrankungen und verfolgen damit das Ziel, Leben zu retten und die Lebensqualität zu verbessern. "MSD" ist ein Handelsname von Merck & Co. Inc. mit Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, in den USA. Wir stellen unser Engagement für die Patienten und die Gesundheit der Bevölkerung unter Beweis, indem wir den Zugang zur Gesundheitsversorgung durch weitreichende Strategien, Programme und Partnerschaften verbessern. Heute ist MSD nach wie vor führend in der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten, die Menschen und Tiere bedrohen. Dazu gehören Krebs und Infektionskrankheiten wie z.B. HIV, Ebola und SARS-CoV-2 sowie neu auftretende Tierkrankheiten. Weitere Informationen finden Sie auf http://msd.com

MSD in der Schweiz In der Schweiz beschäftigt MSD an fünf Standorten im Kanton Luzern und Zürich rund 1'300 Mitarbeitende. An unserem Standort in Zürich, im "The Circle", betreiben wir den neu eröffneten globalen Innovations- und Entwicklungs-Hub. Unsere Haupttherapiebereiche sind Onkologie, Infektionskrankheiten, Immunologie und Diabetes. Ausserdem verfügen wir über ein breites Portfolio an Impfstoffen zur Prävention von Erkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. MSD verfügt über eines der grössten klinischen Forschungsprogramme und die Schweiz beteiligt sich mit jährlich mehr als 30 klinischen Studien. An unserem Standort in Schachen stellen wir Medikamente für weltweite klinische Studien her und betreiben ein forensisches Labor. MSD nimmt auch die lokale Verantwortung für die Gemeinschaft wahr und engagiert sich u.a. seit Jahren an den "Trendtagen Gesundheit Luzern" sowie in der Allianz Gesundheitskompetenz. Im Jahr 2022 erhielt MSD zum zehnten Mal in Folge die Auszeichnung "Top Employer Switzerland".

Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte auf http://msd.ch, http://de.msd-animal-health.ch und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube.

