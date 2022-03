Als erste postpandemische Branchenmesse wird die 26.HOMETEX die in der 3.Maiwoche in Istanbul stattfindet voraussichtlich Branchenakteure aus der ganzen Welt in ihren Bann ziehen

Nach zweijähriger Unterbrechung wird die 26.Home Textile and Accessories Fair (HOMETEX) vom 17. bis 21. Mai im Istanbul Expo Center stattfinden. Als eine der bedeutendsten Handelsmessen des Heimtextiliensektors wird die Expo erwartungsgemäß führende Heimtextilproduzenten aus der ganzen Welt in ihren Bann ziehen.

Die HOMETEX wird in einem Ausstellungsbereich mit einer Fläche von 200.000 Quadratmetern in 11 Hallen der Expo stattfinden und nationale und internationale prominente Hersteller von Vorhängen, Handtüchern, Decken, Teppichen, Möbelbezugsstoffen und anderen Heimtextilprodukten dieses Jahres präsentieren. Ibrahim Burkay, President von Bursa CCI, erläuterte: "Wir laden alle Heimtextilproduzenten zum Besuch des Events ein, das eine der bedeutendsten Ausstellungen des Sektors repräsentiert."

Idealer Networking-Ort

Die Expo wird Textilprodukte aus zahlreichen Ländern präsentieren, darunter die Türkei, Frankreich, Italien, Indien, die Niederlande, Pakistan, Spanien und die Vereinigten Staaten. Ibrahim Burkay erklärte, dass das mit Spannung erwartete Event eine perfekte Gelegenheit bietet, um neue Kontakte zu knüpfen und die Branchenentwicklung auf internationaler Ebene zu fördern. Darüber hinaus bietet die HOMETEX einen idealen Ort für Networking, an dem sowohl nationale als auch internationale Macher des Heimtextiliensektors zusammenwachsen werden.

Durch die Zusammenführung eines großen Teils der Lieferkette weist die Messe eine Reihe unterschiedlicher Teilnehmerprofile auf, darunter Exporteure, Großhändler, Einzelhandelsgeschäftsinhaber und Lieferanten. Das Event wird auch einen dezidierten "Trend Area" aufweisen, in dem die neuesten Heimtextil-Trends präsentiert sowie B2B-Sitzungen und Seminare von prominenten Designern und Innovatoren besucht werden.

"Stronger and More Inclusive" (Stärker und integrativer)

Laut Hasan Huseyin Bayram, President der TETSIAD (Turkish Home-Textile Industrialists and Business People Association), wird das Event die erste bedeutende Branchenmesse in der postpandemischen Phase sein. "Globale Branchenführer haben ihrem Bestreben zur Teilnahme an der Messe Ausdruck verliehen", fügte er hinzu.

Hasan Huseyin Bayram konstatierte, dass die unter dem Motto "Stronger and More Inclusive" (Stärker und integrativer) stattfindende Messe HOMETEX weitreichende Auswirkungen auf die globale Heimtextilienbranche nach sich ziehen und lukrative wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Teilnehmern begünstigen wird.

Veranstaltet von TETSIAD und der Global Fair Agency INC., wird das fünftägige Event am 17. Mai im Istanbul Expo Center in Yesilkoy eröffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.hometex.com.tr/en.

