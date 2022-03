Der Immobilienkonzern Hamborner REIT AG (ISIN: DE000A3H2333) will eine Dividende von 0,47 Euro je Aktie auszahlen. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,78 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,81 Prozent. Die Hauptversammlung wird am 28. April 2022 in virtueller Form stattfinden. Der Konzern hat heute seinen Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht, wobei das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...