Das von Dyne.org, RIDDLE&CODE und InfoCert gebildete Konsortium hat die zweite Phase des EBSI-Projekts (European Blockchain Services Infrastructure) begonnen und erhält Unterstützung, um den mehrschichtigen Blockchain-Stack ZENBRIDGE weiterzuentwickeln und zu testen.

Das von der Europäischen Kommission und 29 Mitgliedstaaten, die als Europäische Blockchain-Partnerschaft (EBP) zusammenarbeiten, geführte EBSI-Projekt soll äußerst sichere und auflagenkonforme grenzüberschreitende öffentliche Dienstleistungen auf europäischer Ebene entwickeln. Dazu gehört die Schließung von Lücken in den bestehenden Blockchain-Anwendungen und die Bereitstellung anspruchsvollerer Lösungen, die die Umweltbelastungen reduzieren und mit EU-Rechtsrahmen wie der Datenschutzgrundverordnung (GDPR) konform sind. Die zweite Phase des Projekts begann am 20. Dezember 2021 und soll bis Ende Juni 2022 laufen.

Zu den Nutzungsfällen gehören Datenverwaltung und -auswertung, Verfolgung digitaler Aufzeichnungen und damit verbundener Rechte, Automatisierung von Aufgaben durch intelligente Verträge und Entwicklung von Anreizmodellen durch Tokenisierung von realen und digitalen Vermögenswerten.

ZENBRIDGE, ein hochmodernes dezentralisiertes System, bietet verteilte, sichere Ausführung von intelligenten Verträgen und ist mit Blockchain-Rahmenwerken wie BigchainDB, PlanetMINT, Ethereum, Hyperledger Fabric, Hyperledger Sawtooth und Bitcoin integriert. Das System wurde für die Bereitstellung schneller Leistung, Sicherstellung der Nachhaltigkeit und ein besseres Niveau der Datenhoheit konzipiert und soll gleichzeitig die Interoperabilität verschiedener Blockchain-Netzwerke und überkommener Systeme verbessern.

In der zweiten Phase werden Forschungs- und Entwicklungsergebnisse im Labor getestet. Je nach den Ergebnissen werden mindestens drei Projekte für die letzte Phase (2B) ausgewählt, die weitere 12 Monate dauern und praktische Feldversuche umfassen soll.

Kommentare der Konsortiumsmitglieder:

Thomas Fürstner (Gründer und CTO, RIDDLE&CODE): "Die Expertise unseres Konsortiums wird die Europäische Kommission hoffentlich davon überzeugen, die Blockchain-Technologie als Mehrzweckinstrument einzusetzen, um den Wert von digitalen Vermögenswerten und Daten sicherzustellen. Als "Null-Ebene" wird RIDDLE&CODE an der Vernetzung von Produktionsmaschinen und Sensoren mit der Sicherheit von Backend-Systemen von Bankqualität arbeiten. Dies wird uns in die Lage versetzen, zuverlässige digitale Produktpässe für reale Gegenstände zu etablieren, die in Europa unterwegs sind, und gleichzeitig auf transparente Art und Weise die Konformität mit den europäischen Rahmenrichtlinien sicherzustellen."

Denis "Jaromil" Roio, (Gründer und CTO von Dyne.org): "Wir betrachten unseren Erfolg im Rahmen des EBSI-Beschaffungsverfahrens als großartige Gelegenheit, der europäischen IKT-Branche umweltbewusste, nachhaltige Lösungen bereitzustellen, die kostenlos und für gemeinschaftsbasierte Akzeptanzmodelle offen sind. Wir nutzen Kryptografie über einige häufige Nutzungsfälle im Finanzsektor hinaus und erleichtern dadurch das Nachrüsten und Recyclen bestehender Infrastruktur. Unsere Lösung ist frei von der Spekulation und Verschwendung der Kryptomärkte, unterstützt die Berechnung auf stromsparender eingebetteter Hardware sowie zukunftsfähige Bausteine, die quantenresistent sind. Mit dem ZENBRIDGE-Stack kann ein Entwickler mit einem intelligenten Vertrag anfangen und innerhalb einer Woche eine gebrauchsfertige Geldbörsenanwendung für digitale Produktpässe implementieren."

Carmine Auletta (Chief Strategy and Innovation Officer, InfoCert Tinexta Group): "Wir freuen uns über die Ergebnisse, die das Konsortium in der Phase 1 erreicht hat, und sind stolz auf die Unterstützung und das Vertrauen, das in uns gesetzt wird, um das Projekt in seiner zweiten Phase weiterzuführen. Distributed-Ledger-Technologien werden eine wichtige Rolle im digitalen EU-Markt spielen, und ein wichtiger Bestandteil der Marktakzeptanz wird zweifellos in dem Governance Trust Framework bestehen. Unsere Konsortiumspartner haben außergewöhnliche technische Kompetenzen bei dezentral geführten Kontobüchern gezeigt, während InfoCert über ausgeprägte Erfahrung bei der Schaffung von Trust Frameworks verfügt. Mit vereinten Kräften waren wir in der Lage, ZENBRIDGE zum Erfolg zu führen."

Über RIDDLE CODE

RIDDLE&CODE ist der führende europäische Anbieter von Blockchain-Interface-Lösungen. Das Unternehmen entwickelt Hardware- und Software-Stacks, die die Sicherheit von Smart Cards mit Blockchain und dem Internet der Dinge (IoT) verbinden. Gemeinsam mit seinen namhaften Kunden und Partnern, zu denen Daimler Mobility, BMW, Wien Energie und die führende niederländische Kryptobörse LiteBit gehören, unterstützt RIDDLE&CODE neue Geschäftsmodelle für die Fintech-, Energie-, Mobilitäts- und Werkstoffbranche.

Über Dyne.org

Dyne.org ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich ganz der kostenlosen und Open-Source-Software- und Community-Entwicklung verschrieben hat. Die Organisation hat 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Anwendungen, die weltweit genutzt werden. Das Motto von Dyne.org lautet: "We are free to share code and we code to share freedom" (etwa: Wir sind frei, Programmcode zu teilen, und wir programmieren, um Freiheit zu teilen). Zu den anderen Projekten der Organisation zählen unabhängige Streaming-Software zur Förderung der freien Meinungsäußerung, Datenschutz-Tools für Aktivisten und GNU/LINUX-Distributionen.

Über InfoCert

InfoCert, Tinexta Group, ist die größte europäische Zertifizierungsstelle und in mehr als 20 Ländern aktiv. Das Unternehmen bietet Services in den Bereichen Digitalisierung, eDelivery, digitale Signatur und digitale Konservierung von Dokumenten und ist ein akkreditierter AgID-Digitalidentitäts-Anbieter im SPID-Bereich (öffentliches System zur Verwaltung digitaler Identitäten). Das Unternehmen hält einen Anteil von 60 Prozent an CertEurope, der größten Zertifizierungsbehörde in Frankreich, 51 Prozent an Camerfirma, einer der wichtigsten spanischen Zertifizierungsstellen, 16,7 Prozent an Authada, einem führenden deutschen Identitätsanbieter, und 80 Prozent an Sixtema S.p.A.

