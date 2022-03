Kalwang/Salzburg (ots) -LIECO beteiligt sich an führendem Anbieter von digitalen Forstdienstleistungen in der DACH-RegionMit März 2022 baut LIECO, ein Unternehmen der Liechtenstein Gruppe und führender Anbieter von Forstpflanzen und Forstdienstleistungen in der DACH-Region, sein Dienstleistungsangebot aus und beteiligt sich an dem Salzburger Unternehmen Forest Mapping Management (FMM). LIECO macht mit der Beteiligung einen wesentlichen Schritt in die Mitgestaltung des Digitalisierungsprozesses in der Forstwirtschaft. Die Erfassung von Wäldern durch hochauflösende Luftbildaufnahmen und deren Auswertung mittels künstlicher Intelligenz, verknüpft mit digitalen Lösungen auf stationären und mobilen Endgeräten, machen den Erfolg von FMM aus. Gemeinsam mit dem FMM-Management schlägt LIECO in Zukunft einen ambitionierten Wachstumskurs ein.FMM wurde auf Initiative von Hermann Novak 1989 gegründet und ging im Jahr 2000 zur Gänze in den Besitz von Wiltraud und Hermann Novak über. Das Unternehmen entwickelte sich zu einem innovativen und erfolgreichen Anbieter von digitalen Dienstleistungen im Forstbereich. Allein in den Jahren 2020 und 2021 hat FMM 440.000 Hektar Wald vermessen. Renommierte Betriebe wie das RK Kirchenforste Kärnten, das Erzbistum Wien, der Liechtensteinische Forst Kalwang, die Leobner Realgemeinschaft oder der Forstbetrieb Schenker zählen bereits zu langjährigen KundInnen des Salzburger Unternehmens mit seiner Software "timbercontrol".Die genaue Erfassung des Waldbestands ermöglicht es WaldbesitzerInnen, auf Knopfdruck forstwirtschaftliche Analysen und Planungen durchzuführen. Durch regelmäßige Befliegungen eines Waldgebiets können forstliche Parameter von unterschiedlichen Jahrgängen miteinander verglichen werden. "timbercontrol" ermittelt Vorräte und Zuwächse der Bestände und erlaubt eine intelligente Auswertung der Daten. In der Vollversion lassen sich sämtliche forstbetrieblichen Geschäftsprozesse, inklusive Holzlogistik, integrieren, was eine vollständige digitale Steuerung der Waldbewirtschaftung ermöglicht. Nicht zuletzt wegen der hohen Dynamik bei der Holzpreisentwicklung haben exakte Daten für WaldbesitzerInnen eine außerordentlich hohe wirtschaftliche Relevanz."Für LIECO ist diese Akquisition ein weiterer wichtiger Baustein zur erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategie", so Oliver Hilpold, CEO der LIECO Gruppe. "Die Digitalisierung im Wald- und in Forstwirtschaftsbereich schreitet weiter voran und wir freuen uns, diesen Prozess durch den Erwerb von FMM maßgeblich mitzugestalten. Wiltraud und Hermann Novak werden auch weiterhin im Unternehmen verbleiben und ihre langjährige Erfahrung und Expertise zur Verfügung stellen. Damit bieten wir Mitarbeitenden und KundInnen Kontinuität und gleichbleibende Qualität bei den FMM-Leistungen."FMM-Eigentümer Hermann Novak begrüßt seinerseits die Beteiligung der LIECO Gruppe: "Mich hat vor allem die langfristige und nachhaltige Investitionsabsicht des neuen Eigentümers überzeugt. Ich sehe sie als wesentlichen Erfolgsfaktor für die Zukunft."Über LIECODie LIECO GmbH & Co KG produziert seit 1985 qualitativ hochwertige Forst-Containerpflanzen und bietet ein einzigartiges System für eine erfolgreiche Aufforstung. Durch den Erwerb von P & P und der F.O Lürssen GmbH im Jahr 2020 setzt LIECO den eingeschlagenen Wachstumskurs fort und ist nun führender Forstpflanzenanbieter in der DACH-Region mit sechs Produktionsstandorten, einer Gesamtproduktionsfläche von 335 Hektar und einer jährlichen Verkaufsmenge von knapp 30 Mio. Forstpflanzen. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an Containerpflanzen über nacktwurzelige Forstpflanzen sowie zukünftig ein noch umfassenderes Dienstleistungsangebot an.Pressekontakt:Mag. Julia HolterCorporate CommunicationsLiechtenstein Gruppe AGPalais LiechtensteinBankgasse 91010 Wien+43 664 88008473j.holter@lgroup.comOriginal-Content von: Liechtenstein Invest GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162116/5172959