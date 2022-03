Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

17. März 2022, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Sensirion Inside: Jya bringt moderne Luftreiniger auf den Markt Sensirion ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Smartmi Techs hochwertige Luftreinigermarke Jya für ihre Luftreiniger der Fjord-Serie auf Umweltsensoren von Sensirion zur Messung von VOCs (flüchtige organische Verbindungen), Temperatur und Feuchtigkeit setzt. Die Luftreiniger der Fjord-Serie helfen bei der zuverlässigen Überwachung und effizienten Reinigung der Innenraumluft und tragen so zu Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen bei.



Stäfa, Schweiz - Die Luftverschmutzung im Freien sowie in Innenräumen erregt zunehmende Besorgnis. Gute Luftqualität ist ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Lebens, da langfristige Gesundheitsprobleme die Folge sind, wenn man dauerhaft schlechter Luft ausgesetzt ist. Aufgrund der mangelhaften Luftzirkulation in geschlossenen Räumen kann die Innenraumluft sogar stärker verschmutzt sein als die Aussenluft. Da sich Menschen mehrheitlich in Innenräumen aufhalten, ist es wichtig, Luftschadstoffe zu beseitigen, um die Luftqualität in Innenräumen und somit das Wohlbefinden der Bewohner zu verbessern. An dieser Stelle kommt Jyas Fjord-Serie ins Spiel. Jya bietet die Luftreiniger Fjord und Fjord Pro an, die durch ein neuzeitliches Design überzeugen und Luftschadstoffe effizient entfernen, um für saubere Luft in Innenräumen zu sorgen. Beide Geräte verfügen über innovative Funktionen und intelligente Technologien, die nicht nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sondern auch andere wichtige Luftschadstoffe wie Feinstaub (PM2.5/PM10 - Bakterien, Rauch, Staub, Tierhaare, Pollen usw.) und VOCs (Gase, Gerüche usw.) erkennen. Der Jya Fjord hat eine CADR (Clean Air Delivery Rate) von 450 m3/h und reinigt stündlich bis zu 54 m2 Luft, während die Pro-Version eine CADR von 550 m3/h aufweist und bis zu 62 m2 Luft reinigt. Sie schützen vor 99.95 % aller Arten von unsichtbaren Schadstoffen und bringen eine überzeugende Leistung, hervorragende Reinigung und Effizienz. Die wichtigsten Daten zur Luftqualität werden auf einem HD-OLED-Touchscreen-Display angezeigt, das über eine Touch-Steuerung verfügt, mit der man zwischen verschiedenen Betriebsarten umschalten kann. Die Geräte sind auch in der Lage, eigenständig und automatisch mit den eingebauten Luftqualitätssensoren zu arbeiten, die die Betriebsgeschwindigkeit automatisch anpassen. Dank der Smartmi Link App sind die Jya Luftreiniger mit allen wichtigen Smart Home Systemen wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit kompatibel. "Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach guter Luftqualität und dem Einsatz von Luftreinigern sind Sensortechnologien von grosser Bedeutung. Dank der hochwertigen und äusserst präzisen Umweltsensoren von Sensirion sind unsere Luftreiniger in der Lage, verschiedene Luftschadstoffe zuverlässig zu überwachen und die Raumluftqualität effizient zu verbessern", sagt Dai Xin, Head of R&D bei Jya. Die Luftreiniger der Fjord-Serie von Jya basieren auf den innovativen Umweltsensoren von Sensirion, wie dem VOC-Sensor sowie dem Feuchtigkeits- und Temperatursensor. Die Umweltsensorlösungen von Sensirion liefern detaillierte und äusserst zuverlässige Informationen zu relevanten Umweltparametern und ermöglichen den Kunden eine einfache Integration in ihre Anwendungen. Dank Sensirions intelligenten Sensorlösungen sind Luftreiniger in der Lage, die Luftqualität zuverlässig und genau zu überwachen und gleichzeitig automatisch die Reinigungsleistung anzupassen, um die Energieeffizienz zu erhöhen und den Stromverbrauch zu minimieren. "Wir sind stolz darauf, dass wir Jya zu unseren Kunden zählen können. Die hochmodernen Luftreiniger von Jya sind die perfekte Anwendung für unsere Umweltsensoren und bieten eine äusserst zuverlässige und genaue Umweltüberwachung. Als innovative Unternehmen ist es unser Ziel, intelligente und zuverlässige Anwendungen zu ermöglichen, welche die Gesundheit und Lebensqualität verbessern", sagt Kang Wang, Area Sales Manager bei Sensirion China Co. Ltd. Jyas Fjord Serie ist jetzt erhältlich. Erfahre mehr über Jya hier: https://eu.jyalife.com/ Weitere Informationen zu den Umweltsensoren von Sensirion finden Sie unter: www.sensirion.com



Über Sensirion - Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com. Über Smartmi Tech Seit seiner Gründung im Jahr 2014 widmet sich Smartmi der Herstellung von Haushaltsgeräten. Die Vereinigung von intelligenter Technologie und Haushaltsgeräten ermöglich Smartmi, sich auf die Entwicklung hochwertiger Produkte, die die Lebensqualität der Nutzer verbessern, zu konzentrieren. Smartmi ist seit Jahren die Nummer 1 in der Luftreinigungsbranche in China und wurde bereits mehrfach mit dem G Mark Award, dem iF Design Award, dem Reddot Award und dem China's Red Star Award ausgezeichnet. Mit seinen Produkten gestaltet Smartmi die Lebensweise der Menschen kontinuierlich um. Wir bei Smartmi sind stolz darauf, Dutzende von Produkten auf den Markt zu bringen, deren Design die Branche übertrifft, deren Qualität den Standard übertrifft und deren Benutzererfahrung die Erwartungen übertrifft. Wir verfolgen unsere Vision, ein globaler Pionier bei der Verbesserung des Verbrauchs von Haushaltsgeräten zu werden. Über Jya Jya, eine professionelle Luftreinigermarke von Smartmi Tech, bietet differenzierte Luftreinigungslösungen für Familien und Unternehmen, denen gesunde Luft von Bedeutung ist, und stützt sich dabei auf die Technologieakkumulation und die Vorteile der Lieferkette von Smartmi Tech in diesem Bereich. Die Marke Jya entspringt dem tiefgreifenden Verständnis der Luftreinigungsprodukte von Smartmi Tech. Jya bietet den Nutzern eine einzigartige Erfahrung der Luftreinigung durch die kontinuierliche Anwendung von führenden Technologien und innovativem Funktionsdesign sowie der Entwicklung von Verbrauchsszenarien. Jya ist ein innovatives Markenunternehmen, das die Modernisierung der Branche vorantreibt. In Zukunft wird Jya proaktiv innovative Technologien und Anwendungen in anderen innovativen Bereichen der professionellen Luftreinigung erforschen, um die häusliche Gesundheitsumgebung der Menschen zu schützen und die verschiedenen Bedürfnisse der Lebensqualität zu erfüllen. Zusatzmaterial zur Meldung:



