Starkes Comeback. Nachdem die Infineon-Aktie in der vergangenen Woche noch auf ein Jahrestief bei 25,69 Euro abgerutscht war, hat sich der Kurs in den letzten Tagen eindrucksvoll zurückgemeldet. Mittlerweile werden die Papiere wieder für mehr als 30 Euro gehandelt. Wie geht es bei der DAX-Aktie kurzfristig weiter?Zum Jahresstart wurde die Infineon-Aktie noch bei über 40 Euro gehandelt. Im Anschluss rutschten die Papiere in der Spitze um rund 37 Prozent ab. Über die Hintergründe hat DER AKTIONÄR ...

