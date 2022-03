Pressemitteilung der ABO Wind AG:

Aufbruch in neue Dimensionen

- Gutes Jahresergebnis 2021 und positiver Ausblick auf 2022

- Bestand an Projekten in Entwicklung auf 19 Gigawatt ausgebaut

- Meilensteine in Deutschland, Finnland, Spanien, Polen und Nordirland erreicht

Am oberen Ende der Prognose liegt das Finanzergebnis der ABO Wind AG für 2021. Der heute veröffentlichte Geschäftsbericht (www.abo-wind.com/geschaeftsberichte) weist einen Konzernjahresüberschuss in Höhe von 13,8 Millionen Euro aus. Damit hat der in weltweit 16 Ländern aktive Entwickler von Erneuerbare-Energie-Projekten das Vorjahresergebnis um fünf Prozent übertroffen. Auch für das laufende Jahr liegt das Unternehmen auf Kurs und erwartet ein Ergebnis mindestens auf dem Niveau des Jahres 2021. Der Hauptversammlung am 28. April schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine auf 49 Cent (Vorjahr: 45 Cent) erhöhte Dividende vor. Die Unterlagen zur Hauptversammlung (www.abo-wind.com/hauptversammlung) sind bereits veröffentlicht.

In zwölf Ländern hat ABO Wind 2021 Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 127,1 Millionen Euro (Vorjahr: 149,2 Millionen Euro) erwirtschaftet. Der Anteil Deutschlands ist auf die Hälfte gestiegen. Siebenstellige Umsätze erlöste ABO Wind außerdem in Frankreich, Finnland, Spanien, Griechenland, Kanada, Ungarn und Argentinien. Die Gesamtleistung aus Umsatz und Bestandsveränderung hat 2021 einen Höchststand von 187,5 Millionen Euro (Vorjahr: 169,4 Millionen Euro) erreicht. In der Zahl spiegelt sich wider, dass ABO Wind die Investitionen in den Bestand an ...

