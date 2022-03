ODDO BHF Asset Management: Wie und warum es in der Videospielbranche schon zu Beginn des Jahres 2022 eine beispiellose Reihe von Fusionen und Übernahmen gegeben hat.Wie und warum es in der Videospielbranche schon zu Beginn des Jahres 2022 eine beispiellose Reihe von Fusionen und Übernahmen gegeben hat. Von Brice Prunas, Portfoliomanager Globale Themenstrategien bei ODDO BHF Asset Management Zwei grosse Übernahmen in der Branche zum Jahresauftakt 2022 2021 mieden Anleger die Videospiel-Branche aufgrund verschiedener Gründe: Die Befürchtung...

