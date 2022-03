Schon die Testaufnahme von James Webb macht der Nasa Hoffnung, dass die wissenschaftlichen Ziele mit dem Weltraumteleskop übertroffen werden. James Webb hat die kritische Ausrichtung seiner 18 Spiegelsegmente erfolgreich abgeschlossen - und versetzt Wissenschaftler:innen bereits mit seiner Testaufnahme in Verzückung. "Das Weltraumteleskop-Team der Nasa erwartet, dass die optische Leistung von Webb in der Lage sein wird, die wissenschaftlichen Ziele zu erreichen oder zu übertreffen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung der ...

