Region Innsbruck (ots) -Als am Dienstag, 15. März 2022, die Out of Home-Trophy der Progress Werbung verliehen wurde, war die Freude im Hause Innsbruck Tourismus groß: 1. Platz in der Kategorie City Light für das Sujet der Winter-Kampagne "freiheit atmen". Das Motiv mit der bunten Häuserzeile und der imposanten Nordkette im Hintergrund in Kombination mit dem schlicht gehaltenen Claim überzeugte die Jury.Für Gäste ein beliebtes Fotomotiv, für Einheimische täglich aufs Neue eine beeindruckende Szenerie und für Innsbruck Tourismus das Keyvisual für die letztjährige Winter-Kampagne "freiheit atmen": die bunte Häuserzeile am Inn mit der imposanten Nordkette im Hintergrund. Dass dieses Motiv mitunter zu den schönsten in Innsbruck zählt, wurde nun auch mit der Out of Home-Trophy der Progress Werbung gekürt. Das Sujet der Winter-Kampagne setzte sich in der Kategorie City Light gegen zahlreiche Einreichungen durch."Wir sind dankbar für diese besondere Auszeichnung unserer neuen Kampagne und fühlen uns darin bestätigt, mit dem Sujet und dem mutigen Claim den Geist der Zeit getroffen zu haben. Mit dieser Botschaft spiegeln wir die Bedürfnisse und Sehnsüchte unserer Gäste wider, sich frei in Stadt und Natur zu bewegen und einfach mal wieder entspannt durchzuatmen", freut sich Mario Gerber, Obmann von Innsbruck Tourismus.Über die Progress WerbungDie Progress Werbung ist das Außenwerbeunternehmen in Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Mit einem Repertoire an qualitativ hochwertigen Out of Home-Media Produkten realisiert das Unternehmen innovative Lösungen für den Werbebereich.