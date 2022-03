Bielefeld (ots) -Die NTT DATA Business Solutions AG gab heute bekannt, dass sie vier SAP Partner Excellence Awards 2022 für die Region Mittel- und Osteuropa (MEE) erhalten hat. Der international tätige IT-Dienstleister mit Sitz in Bielefeld wurde in den Kategorien "Top Midmarket Cloud Performer", "Net-New Names - Cloud Business", "RISE with SAP" und "Cloud Delivery" ausgezeichnet und ließ die Konkurrenz in der Region damit hinter sich.Die Auszeichnungen wurden von SAP (http://www.sap.com/) an führende SAP-Partner in der Region Mittel- und Osteuropa (MEE) vergeben, die SAP-Lösungen für Kunden implementieren und verwalten. Die Preisträger unterstützen Kunden dabei, SAP-Lösungen zur Förderung von Innovationen, schnellen Resultaten und nachhaltigem Wachstum anzuwenden und effektiv einzusetzen."Diese Awards sind der beste Beleg für unsere führende Rolle als SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa", erklärt Norbert Rotter, CEO der NTT DATA Business Solutions AG. "Insbesondere im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen steigt die Nachfrage nach der Digitalisierung von Geschäftsprozessen über Cloud-Lösungen. Dabei vertrauen Unternehmen immer stärker auf die SAP S/4HANA Cloud und auf unsere Kompetenzen bei der Migration und Nutzung bestehender und bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Angesichts der positiven Marktentwicklung sind wir auf zukünftiges Wachstum ausgerichtet."Grundlage für die Nominierungen für die SAP Partner Excellence Awards aus dem großen und vielfältigen SAP-Partnerstamm bildeten interne SAP-Vertriebsdaten. Ein aus regionalen und globalen SAP-Repräsentanten bestehender Ausschuss ermittelt auf Basis von Kriterien wie Verkaufserfolg und Leistung, an welchen Partner ein Award verliehen wird. Awards werden in verschiedenen Kategorien vergeben, darunter Gesamtumsatz, Innovation, Technologie, Services und lösungsspezifische Bereiche."Ihre Lösungen helfen Kunden dabei, innovative Lösungen zu implementieren, nachhaltig zu wachsen und effektiver mit der Cloud zu arbeiten", freut sich Rumyana Trencheva, SVP Midmarket und Partner Business MEE, SAP. "Ich möchte NTT DATA Business Solutions ganz herzlich dazu gratulieren, gleich mehrere SAP MEE Partner Excellence Awards erhalten zu haben. Wir freuen uns darauf, bei der Transformation in die Cloud mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Lassen Sie uns die Zukunft gemeinsam gestalten."SAP-Angebote wie RISE with SAP bilden nach wie vor den Maßstab für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. "Sie ermöglichen es Unternehmen, ihre bestehenden Prozesse zu optimieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln", berichtet Dr. Andreas Pauls, EVP Region DACH, Geschäftsführung Deutschland bei der NTT DATA Business Solutions AG. "SAP bietet fortschrittliche Lösungen in Bezug auf Datenanalyse, künstliche Intelligenz und IoT-Szenarien. Als langjähriger SAP-Partner für die Region Mittel- und Osteuropa können wir hier auf unsere umfangreichen Erfahrungen und Kenntnisse zurückgreifen. So gelingt es uns, RISE with SAP an die spezifischen Erfordernisse unserer Kunden anzupassen."Die Verleihung der Awards an die NTT DATA Business Solutions AG fand anlässlich des MEE Partner Ecosystem Success All Hands Call 2022 statt, an dem SAP-Führungskräfte, SAP-Vertreter und SAP-Partner teilnahmen.Pressekontakt:Head of Corporate CommunicationsSilvia DickeNTT DATA Business SolutionsKönigsbreede 133605 Bielefeld, GermanyT: +49 (0) 521 / 9 14 48 107E-mail: silvia.dicke@nttdata.comOriginal-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24336/5173101