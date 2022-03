Der US-Ladeinfrastrukturanbieter ChargePoint hat für seine Expansion in Europa einen weiteren Großkunden gewonnen: Der Online-Supermarkt Picnic, der in 200 Städten in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich aktiv ist, führt die Cloud-basierte Flottenladelösung von ChargePoint für seine elektrische Lieferflotte ein. Picnic wird die Software-Plattform von ChargePoint zur Verwaltung und Aufladung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...