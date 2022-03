Heute im gabb: Um 10:53 liegt der ATX TR mit +0.44 Prozent im Plus bei 6766 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -13.80% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +6.16% auf 95.6 Euro, dahinter Mayr-Melnhof mit +2.52% auf 163 Euro und FACC mit +2.35% auf 8.055 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14373 ( -1.00%, Ultimo 2021: 15884, -9.51% ytd). - PIR-News: Verbund, RBI, Strabag, Immofinanz, Andritz, Wiener Börse, LLB Immo, Wolftank, Addiko- UBM mit Messner ohne Yeti, OMV-CMD- Kurze zu SBO- Unser Robot sagt: Pierer Mobility, Do&Co, Strabag und weitere Aktien auffällig; Gerald Grohmann führt den 11. Tag im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: S Immo, S&T, Strabag und UBM- Börsegeschichte 17.3.: Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, ...

