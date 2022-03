Lausanne, Schweiz, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) -Sommet Education, der weltweit führende Bildungsanbieter im Bereich Hospitality Management und Kulinarik, veröffentlicht den Bericht "The State of Hospitality 2022" (https://brandportal.sommet-education.com/readimage.aspx/asset.pdf?down=1&pubid=ioJgcPuE0bMJoqAPPLLEnA), zu dem Branchenleader aus der ganzen Welt beigetragen haben.Der Hintergrundbericht, der die dringendsten Probleme im Personal-, Qualifikations- und Talentmanagement der weltweiten Hospitality-Branche aufgreift, vermittelt detaillierte Expertenstandpunkte aus internationalen Organisationen sowie aus Frankreich, Indien, Portugal, Spanien, der Schweiz und Grossbritannien für die Sektoren Hotelmanagement, Spitzengastronomie, Luxus, Reisen, Tourismus und verwandte Bereiche.Führungskräfte der Unternehmen und Organisationen Accor, Alain Ducasse Group, European Travel Commission, HOSPA - The Hospitality Professionals Association, HVS, Lartisien Group, L.E.K Consulting, Relais & Châteaux, The Leela Palaces und Hotels and Resorts sowie der Weltorganisation für Tourismus der Vereinten Nationen und des Weltreise- und Tourismusrats haben ihre Sicht zu folgenden Themen dargelegt:- Beschäftigungs- und Qualifikationsengpässe (einschliesslich spezifischer Aufgaben)- bestehende Initiativen zur Überwindung dieser Engpässe- Sektoren mit Bedarf an aufstrebenden Talenten- Herausforderungen in den Bereichen ethische Rekrutierung, Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz- Rolle und Aufgabe der Ausbildungs- und Schulungsanbieter in Hinblick auf die Lösung dieser Probleme- Handlungsoptionen für Regierungen und andere Industrie-/Branchengremien zur Unterstützung der Unternehmen bei der Anwerbung, Förderung und Bindung von TalentenWeiter bietet der Bericht eine Analyse kontextbezogener Wirtschafts- und Finanzdaten zu den Themenkreisen Branchenwachstum, Resilienz, Investitionen und zukünftige Berufsmöglichkeiten.Benoît-Etienne Domenget, CEO von Sommet Education, erläutert im Bericht: "Hospitality ist mehr als nur ein Business. Hospitality ist eine Gemeinschaft moderner Nomaden, die die gleiche Begeisterung für das Reisen, eine Offenheit für andere Kulturen und die Liebe zum Detail und zur Gastfreundschaft teilen. In den vergangenen 20 Jahren, die ich in unserer Branche verbringen durfte, habe ich immer wieder erlebt, wie wichtig der Beitrag jedes einzelnen Menschen ist. Die Menschen in unserer Branche sind deshalb nicht nur ein entscheidender Erfolgsfaktor, sie sind das Herzstück unserer DNA. Das Gastgewerbe ist ein Land mit vielen Möglichkeiten. Bildung ist der Schlüssel, um diese zu nutzen.Der von Sommet Education veröffentlichte Bericht "The State of Hospitality 2022 Insight Report" steht hier zum Download bereit (https://brandportal.sommet-education.com/readimage.aspx/asset.pdf?down=1&pubid=ioJgcPuE0bMJoqAPPLLEnA).Über Sommet Education: www.sommet-education.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1768518/State_of_Hospitality.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1280685/Sommet_Education_Logo.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/1768519/State_of_Hospitality_2022_Sommet_Education.pdf"The State of Hospitality 2022" insight report published by Sommet EducationMedienanfragen: Anouck Weiss - Chief Communication Officer media@sommet-education.comPressekontakt:+41 (0)21 989 26 63Original-Content von: Sommet Education, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100069469/100886652