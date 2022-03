DJ iCITY schafft die individuelle Arbeitswelt

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Basel (pts014/17.03.2022/11:00) - Ein attraktives Arbeitsumfeld ist heutzutage eine entscheidende Komponente bei der Gewinnung von Talenten, Innovation und Ideation. Mit Vebego und Move Consultants haben nun zwei etablierte und international erfahrene Player ihre Kräfte gebündelt,um die klassischen Büro-Strukturen aufzubrechen und das Konzept Innovation City zu realisieren. Sie wurden von den Stararchitekten Herzog & de Meuron wie auch von der grössten Schweizer Immobilienbesitzerin UBS SIMA als exklusive Partnerin evaluiert.

"Im Mittelpunkt für den Erfolg jeder Organisation stehen die Mitarbeitenden", unterstreicht Dr. Giuseppe Santagada. Der CEO von Vebego Schweiz Holding AG weiss, dass sie ein dynamisches, agiles Arbeitsumfeld bevorzugen, in dem sie Gleichgesinnte treffen, sich inspirieren lassen und so ihre Karriere positiv beeinflussen können. Diesen Wandel der Arbeitswelt haben Vebego und Move Consultants erkannt. Als Betreiber von Technologie-Parks, CoSpace-Flächen und Dienstleistungsanbieter für Life-Sciences-Unternehmen, haben sie nun ihre internationalen Erfahrungen und Kräfte gebündelt, um das Konzept Innovation City (iCITY) von Vebego umzusetzen. Im Fokus von iCITY stehen erstmals nicht nur die Mieter als Kunden, sondern auch und vor allem deren Mitarbeiter und ihre Bedürfnisse nach Inspiration, Selbstverwirklichung, Networking, Austausch, Ideation, Wellbeing und Work-Life-Balance. Mit diesem zukunftsgerichteten Konzept hat der Mieter ideale Voraussetzungen, die besten Talente zu finden.

Innovation City Netzwerk

In iCITY entsteht eine Community, geprägt von Diversität, Ambition, Nachhaltigkeit und Kompetenz - ein Netzwerk von Unternehmen und Newcomern im weltweit führenden Life-Sciences-Cluster Basel. Mitarbeiter von Start-ups und etablierten Unternehmen erhalten Services, Flächen und Arbeitsplätze nach Mass. Ergänzt durch moderierte Plattformen und Treffpunkte für das Ecosystem im Grossraum Basel. Durch die Kombination von State-of-the Art-Arbeitsplätzen, dem Open-Innovation-Ansatz sowie der "Digital First"-Idee und dem Betriebskonzept von iCITY erhalten Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeber einen enormen Mehrwert durch Kosteneinsparungen und Flexibilität.

Bereits vor der Pandemie verzeichnete Basel einen grossen Leerstand der Büroflächen. Das hat sich durch die Home-Office-Pflicht noch weiter verstärkt. Doch auch zukünftig wird es wichtig sein, von zu Hause aus beziehungsweise in einem mobilen Office an einem beliebigen Ort arbeiten zu dürfen. Der Bedarf an Innovation und Betriebsmodellen im Bereich Büroimmobilien ist daher enorm. Diese beiden Trends greift iCITY auf.

Ein Schmelztiegel der Kulturen und Visionen

Mit den Standorten iCITY Reinach und dem iCITY Allschwil ALBA Haus entstehen zwei Drehscheiben für den Life-Science- und Biotech-Cluster in Basel. Auf einer Fläche von über 25'000 m2 wird für Unternehmen, Organisationen, Institute und Start-ups aus unterschiedlichen Bereichen sowie etablierte Corporates ein Ecosystem geschaffen. Arbeiten, Treffen, Kennenlernen, Austauschen - all das ist hier realisierbar. Start-ups, die den Anschluss an den HLS Cluster in der Region Basel suchen, erhalten zudem die Möglichkeit, sich für den Multi Corporate Accelerator zu bewerben.

Dieser fördert und beschleunigt ganz nach den Prinzipien von Open Innovation die Kollaboration zwischen etablierten Unternehmen, Start-ups und Geldgebern. Und erleichtert so den Kontakt zwischen ihnen. Zudem wird eine Brücke zu global renommierten Forschungsinstituten gebaut, Kontakt zu Venture Kapital hergestellt sowie die Bindung zum bestehenden Ecosystem gestärkt.

Das ALBA Haus und iCITY Reinach

Das ALBA Haus ist das Herzstück auf dem 75'000 m2 grossen Campus Baselink bei Basel. Mit einer Höhe von 40 Metern entsteht hier bis 2023 ein neues Zentrum für den Bereich Life Sciences und Biotech. Auf dem Campus ziehen in den kommenden Monaten unter anderem der Switzerland Innovation Park, das Schweizerische Tropeninstitut, das Pharmaunternehmen Basilea Pharmaceutica, das Department of Biomedical Engineering und das Innovation Office der Uni Basel ein. Das ALBA Haus bildet einen Ort, an dem Talente, Wirtschaft und Forschung aufeinandertreffen. Verantwortlich für den Bau ist das weltweit renommierte Architekturbüro Herzog & de Meuron.

Auf einer Fläche von über 10'000 m2 wird für Life Sciences- & Biotech-Unternehmen, Start-ups aus unterschiedlichen Bereichen ebenso wie für etablierte Corporates ein inspirierender und aussergewöhnlicher Ort geschaffen: die iCITY Reinach. Dort in der St.Jakobs-Strasse 54, CH-4052 Basel, stehen sowohl modernste Arbeitsplätze als auch das grösste Angebot an Flex-Laborflächen im Raum Basel. Dieses ist existenziell für Start-ups, die in der Gründungsphase nicht auf Infrastruktur, sondern auf Forschung und Innovation fokussieren. Das Areal eignet sich daher bestens für Life-Sciences-Firmen, bei denen Time to Market ein wichtiger Erfolgsfaktor ist.

Disruption für die Immobilienbranche

Mit iCITY verlässt Vebego gemeinsam mit ihren Partnern UBS SIMA und der JP DL, Eigentümerin des ALBA Hauses, die herkömmlichen und vielfach auch ausgetretenen Pfade des Immobilienmanagements. Das innovative partnerschaftliche Geschäftsmodell ist richtungsweisend: Gebäude, Workspace Experience und Services werden zu einem flexiblen und inspirierenden Ecosystem für aufstrebende Talente der Life-Sciences-Branche vereint. Ebenso "Digital First" als Synonym für die digitale Nutzung und den Betrieb der iCITIES mit einer einzigen App als auch das iCITY-Möblierungsprogramm, basierend auf den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft mittels Wiederverwendung und Upcycling von ausrangiertem Büromobiliar. "iCITIES sind der zukünftige 3rd Space -between home and work, welcher die Vorteile von Home-und Office Work kombiniert und deren Nachteile ausblendet", bringt es Andreas Meister, VRP von Move Consultants, einfach auf den Punkt.

Über Move Consultants AG Move Consultants ist in Basel, Zürich und Bern präsent. Sie fokussiert erfolgreich in den Bereichen Workplace Solutions, Beratung und Flächenmanagement im Immobilien-und Facility-Management. Sie vereint Kompetenzen und Expertise für innovative Lösungen, um Immobilien entlang dem gesamten Lebens und Nutzungszyklus für Nutzer, Eigentümer und Betreiber zukunftsfähig zu machen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und 2019 von Vebego Schweiz Holding AG übernommen.

Über Vebego Vebego Schweiz Holding AG mit Sitz in Zürich ist einer der führenden Anbieter von Immobilien-und Facility-Management-Leistungen. Mit der Tochter Move Consultants AG, die Marktleader im Data Trustist, werden strategische Immobilien- und Workspace-Solutions angeboten. Zusammen mit der Tochterfirma Move Consultants besitzt Vebego langjährige Erfahrung als Betreiber vonTechnologie-Parks, Co-Space-Flächen und ist Dienstleistungsanbieter für zahlreiche Life-Sciences-Unternehmen. Die Holding ist ein zu 100 Prozent eigenfinanziertes Familienunternehmen, beschäftigt rund 8'000 Mitarbeitende und erzielte 2020 einen Umsatz von über CHF 240 Mio.

(Ende)

Aussender: Vebego AG Ansprechpartner: Kan Kirmaci Tel.: +41 43 322 94 94 E-Mail: kan@icityswitzerland.ch Website: www.icityswitzerland.ch

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220317014 ]

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2022 06:01 ET (10:01 GMT)