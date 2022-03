Wie erwartet hat die US-Notenbank am gestrigen Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben. Dabei handelte es sich um die erste Zinserhöhung seit 2018. Fed-Chef Jerome Powell erklärte zudem, die US-Wirtschaft sei in der Lage, sechs weitere Zinsschritte zu verkraften, was darauf hindeutet, dass sich die Notenbank verstärkt dem Kampf gegen die zuletzt rasant gestiegene Inflation widmen will. Der Goldpreis erholte ...

