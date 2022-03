Die 1&1 AG (ISIN: DE0005545503) will wie im Vorjahr eine Dividende von 0,05 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 22,04 Euro würde die geplante Dividende einer aktuellen Dividendenrendite von 0,23 Prozent entsprechen. Die Hauptversammlung (virtuell) findet am 18. Mai 2022 statt. Der Umsatz von 1&1 stieg im letzten Jahr um 3,2 Prozent auf ...

