In Mariupol hat es einen verheerenden Bombenangriff auf ein Theatergebäude gegeben, in dem sich laut Behörden mehr als 1000 Menschen befunden haben.Kiew - Auch an Tag 22 nach dem russischen Angriff meldet die Ukraine weiter Kämpfe und Zerstörung. Im Osten der Hauptstadt Kiew schlugen nach ukrainischen Angaben in der Nacht zum Donnerstag Trümmerteile einer abgefangenen Rakete in einem Hochhaus ein. Drei Bewohner seien verletzt und weitere Menschen gerettet worden, teilte der Rettungsdienst am Morgen mit. In einem Video war Feuer in einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...