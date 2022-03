DJ SENTIMENT/DAX "Spielball kurzfristiger Akteure"

Von Herbert Rude

Trotz des jüngsten DAX-Anstiegs hat sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt nicht verbessert. Die institutionellen Anleger sind laut der neuen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse sogar noch pessimistischer geworden: Der Anteil der Bären stieg verglichen mit der Umfrage zur Mitte vergangener Woche um 8 Prozentpunkte auf 32 Prozent. Das Bullenlager nahm um 4 Punkte auf 46 Prozent ab, das neutrale Lager um 4 Punkte auf 22 Prozent.

Dagegen legte bei den Privaten das neutrale Lager zu, und zwar um 6 Punkte auf 28 Prozent. Der Bullen-Anteil fiel um 3 Punkte auf 40 Prozent und das Bären-Lager in gleichem Maß auf 32 Prozent.

"Der ungebrochene Optimismus bei den heimischen Privatanlegern ist verständlich, denn diese bleiben vielfach gezwungenermaßen in ihren immer noch verlustreichen bullishen Positionen gefangen", sagt Joachim Goldberg, der die Umfrage durchführt und bewertet.

Der "heimische" Optimismus, der in der relativen Betrachtung auf Sicht von drei Monaten auch noch eher in neutralem Gewand daherkomme, sei für den DAX keine Belastung, aber auch kein starker Antrieb. "Und so bleibt das Börsenbarometer vor allem Spielball kurzfristiger Akteure", sagt der Analyst für Behavioral Finance.

US-Privatanleger extrem neutral

Bei den US-Privatanlegern fiel der Bullen-Anteil laut der neuen AAII-Umfrage um 1,5 Punkte auf nur noch 22,5 Prozent. Das Lager der Bären schrumpfte um 2,4 Punkte auf 27,8 Prozent. Im neutralen Lager tummelt sich mit 49,8 Prozent nun die Hälfte der Teilnehmer, ein Plus von 4 Prozentpunkten.

