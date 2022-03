Die MAX Automation SE (ISIN: DE000A2DA588) hat sich trotz eines herausfordernden Umfelds im Geschäftsjahr 2021 erfolgreich entwickelt. Die strategische Neuausrichtung und -strukturierung der MAX Gruppe wurde konsequent vorangetrieben. Steigende Umsatzerlöse in fast allen Segmenten sowie konsequent abgebaute Belastungen im ehemaligen Non-Core-Business resultierten in einer deutlichen Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBITDA). Durch den Umbau der MAX Gruppe hin zu einer Cashflow-orientierten Finanz- und Beteiligungsholding mit dem Ziel, ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmen in Nischenmärkten ...

