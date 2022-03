KIEW (dpa-AFX) - Angesichts von Tod und Zerstörung nach dem russischen Angriff vor drei Wochen fordert die Ukraine mehr Hilfe von Deutschland. Präsident Wolodymyr Selenskyj richtete am Donnerstag einen emotionalen Appell an den Bundestag und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). In den umkämpften Gebieten warteten immer noch Tausende auf die Chance zur Flucht aus belagerten Städten. Vor allem in Mariupol ist die Not groß.

Eine positive Meldung kam dennoch aus der Hafenstadt mit einst 400 000 Einwohnern: Bei einem Bombenangriff auf ein Theater am Mittwoch soll der Luftschutzkeller des Gebäudes nach Angaben eines Parlamentsabgeordneten intakt geblieben sein. "Die Menschen kommen lebend heraus!, schrieb Serhij Taruta auf Facebook. Behörden zufolge hatten zum Zeitpunkt des Angriffs mehr als 1000 Menschen in dem Theater Schutz gesucht. Für den Angriff geben sich Kiew und Moskau gegenseitig die Schuld. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen

Insgesamt ist die Lage in Mariupol nach ukrainischer Darstellung verzweifelt. Demnach fehlen Heizung, Strom und sogar Trinkwasser. Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk kündigte an, ein Tanklaster solle zur Versorgung nach Mariupol gebracht werden. Aus der Stadt waren zuletzt Bürger in 6500 Privatautos geflohen - trotz Beschuss. Wereschtschuk sagte, für Donnerstag seien landesweit neun Fluchtkorridore für Zivilisten geplant.

Die Kämpfe dauerten auch an Tag 22 des russischen Angriffs an. Russland meldete schwere Gefechte um die Großstadt Sjewjerodonezk. Die Einheiten der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk hätten Erfolge "gegen ukrainische Nationalisten" erzielt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Im Osten der Hauptstadt Kiew schlugen nach ukrainischen Angaben in der Nacht Trümmerteile einer abgefangenen Rakete in einem Hochhaus ein. Drei Bewohner seien verletzt worden. In der Millionenmetropole Charkiw im Nordosten gab es nach ukrainischen Angaben die ganze Nacht Beschuss, in der Stadt Merefa sollen eine Schule und ein Kulturhaus getroffen worden sein. Bei Angriffen auf Tschernihiw seien mehr als 50 Menschen an einem Tag ums Leben gekommen, hieß es von ukrainischer Seite weiter.

Präsident Selenskyj sagte in seiner Ansprache im Bundestag: "Russland bombardiert unsere Städte und zerstört alles, was in der Ukraine da ist." Und er fuhr laut Übersetzung fort: "Das sind Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen, Kirchen, alles. Mit Raketen, mit Luftbomben, mit Artillerie. In drei Wochen sind sehr viele Ukrainer gestorben, Tausende. Die Besatzer haben 108 Kinder getötet, mitten in Europa, bei uns im Jahre 2022."

Der Präsident erinnerte an den deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion vor 80 Jahren und fügte hinzu: "Wieder versucht man in Europa, das ganze Volk zu vernichten." Er dankte allen Deutschen, die sich für die Ukraine einsetzten. Doch beklagte er, dass er lange vergeblich um Hilfe gebeten habe.

Selenskyj sprach von einer neuen Mauer durch Europa und appellierte direkt an Scholz: "Der ehemalige Schauspieler, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Ronald Reagan, sagte einmal in Berlin: Zerstört diese Mauer. Ich möchte Ihnen jetzt sagen: Kanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer." Dabei bezog sich Selenskyj auf eine Rede 1987, in der Reagan die Sowjetunion aufforderte, die Berliner Mauer niederzureißen.

Russland hatte die Ukraine am 24. Februar angegriffen und verzeichnet seither Geländegewinne im Norden, Osten und Süden des Landes. Zugleich verhandeln beide Seiten über Optionen, den Krieg zu beenden. Dazu könnte sich die Ukraine möglicherweise für neutral erklären und im Gegenzug Sicherheitsgarantien erhalten. Selenskyjs Berater Alexander Rodnyansky dämpfte jedoch in der ARD-Sendung "maischberger. die woche" die Hoffnung auf eine baldige Friedenslösung. Russland versuche, Zeit zu kaufen, um neue Truppen heranzuziehen und dann wieder eine Offensive zu starten.

US-Präsident Joe Biden kündigte weitere Waffenlieferungen und Militärhilfen für die Ukraine an. In einem 800 Millionen Dollar (730 Millionen Euro) schweren Hilfspaket seien unter anderem Flugabwehrraketen, Drohnen und Tausende Panzerabwehrwaffen enthalten. Auch Deutschland und andere Nato-Staaten haben Waffen geliefert und Sanktionen verhängt. Eine Flugverbotszone lehnt die Nato aber ab, weil sie eine Verwicklung in den Krieg vermeiden will.

Inzwischen sind nach UN-Angaben mehr als drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Allein 1,95 Millionen Flüchtlinge registrierte Polen, in Deutschland waren es laut Innenministerium offiziell gut 187 000. Scholz wollte am Nachmittag mit den Ministerpräsidenten über die Versorgung und Verteilung der Menschen sprechen. Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst appellierte vorher an den Bund, die Länder mehr zu unterstützen. "Die Hilfsbereitschaft der Menschen, der Kommunen ist riesengroß", sagte der CDU-Politiker im ARD-"Morgenmagazin". Doch der Bund müsse mehr koordinieren.

Unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine halbierte das Kieler Institut für Weltwirtschaft seine Wachstumsprognose für 2022. Auch das Wirtschaftsforschungsinstitut RWI rechnet damit, dass der Krieg das Wirtschaftswachstum in Deutschland spürbar bremst./vsr/DP/zb