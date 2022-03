(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 17.03.2022 - Für Weizen und Mais geht es im elektronischen Handel weiter nach oben. Die Angebotslage für die Rohstoffe bleibt schwierig Im deutschen Handel können sich unter anderem Wacker Chemie deutlich verbessern. Die Lage in Russland und der Ukraine bleibt weiterhin komplex und hält auch die Investoren der Agrarrohstoffe auf Trab. So sackte der Weizenpreis am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...