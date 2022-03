DJ Neue Brutstätte für Life Sciences und Biotech in Reinach

Reinach (pts019/17.03.2022/12:15) - Im führenden Life-Sciences-Ballungsraum Basel entsteht eine neue Heimat für Biotech-und Life-Sciences-Unternehmen. Im Frühling 2022 sollen auf dem Kägen-Areal in Reinach (Baselland) die Bauarbeiten für "Innovation City" (iCITY) beginnen, ein Projekt des Immobilienfonds UBS "Sima" und des Facility-Management-Unternehmens Vebego. iCITY Reinach stellt die Bedürfnisse der Mitarbeitenden in einer hybriden Arbeitswelt in den Mittelpunkt und schafft damit Raum zwischen Homeoffice und Büro. Zugleich wird iCITY dem Mangel an flexiblen Laboren entgegenwirken und Arbeitsplätze für agile, dynamische und innovative Firmen schaffen.

Im Frühling soll der Startschuss für den Bau von Innovation CITY fallen. Dadurch entsteht in Reinach eine einzigartige Kombination von modernsten Arbeitsplätzen mit flexiblen Laborflächen im Raum Basel.

Grösste flexible Laborfläche im Raum Basel

Auf einer Fläche von über 10'000 m2 wird für Life-Sciences-und Biotech-Unternehmen ein inspirierender und aussergewöhnlicher Ort geschaffen. Die integrierten, flexiblen Arbeitsplätze sowie exklusiv genutzten Büroflächen und Arbeitsplätze, welche nach Bedarf gemietet werden können, sollen Start-ups aus unterschiedlichen Life-Sciences-Bereichen ebenso ansprechen wie etablierte KMUs und Corporates. Start-ups, die den Anschluss an den einmaligen Health & Life Sciences (HLS) Cluster in der Region Basel suchen, bietet sich die Möglichkeit, sich für den Multi Corporate Accelerator zu bewerben. Dadurch können sie bis zu 12 Monate mietfrei in den Räumlichkeiten von Innovation City arbeiten. Ganz nach den Prinzipien von "Open Innovation" soll Innovation City die Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen, global renommierten Forschungsinstituten, Start-ups, Scaleups und Business Angels fördern und beschleunigen.

Neue Massstäbe

Das "Digital First"-Konzept, welches durch das Facility-Management-Unternehmen Vebego gemeinsam mit Partnern entwickelt wurde, ermöglicht einen 100 Prozent digitalen Betrieb des Gebäudes. Alles kann über eine einzige App gesteuert werden.

Zudem hat die Vebego-Tochter Move Consultants zusammen mit führenden Schweizer Möbelherstellern ein eigenes Möbelkonzept entwickelt, das auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft basiert. Dabei erhalten umfangreiche Möbellagerbestände bei grösseren Unternehmungen -typischerweise Tische, Stühle und Regale aus der "old work"-Arbeitswelt - ein neues Leben durch Zweitverwendung, Upcycling oder Wiederverwendung von Bauteilen wie Holz oder Metallgestellen.

Hohe Nachfrage

Aufstrebende Talente bevorzugen ein dynamisches, agiles Umfeld, in dem sie Gleichgesinnte treffen, sich inspirieren und ihre Karriere positiv beeinflussen können. Im Fokus von Innovation City stehen daher nicht, wie üblich, die Mieter, sondern deren Mitarbeitende und ihr Bedürfnis nach Inspiration, Networking, Austausch und Work-Life-Balance.

"Mit der Umsetzung von Innovation City bedienen wir einen aktuellen Trend im Health- und Life-Sciences-Bereich, aber auch in der Start-up-und Spin-off-Szene", erläutert Martin Strub, Fondsmanager von UBS "Sima". "Die Nachfrage nach flexiblen Arbeitsflächen von jungen und etablierten Unternehmen, die schnell Teil des Life Sciences Ecosystems sein möchten, ist hoch", bestätigt Giuseppe Santagada, CEO Vebego Schweiz Holding AG.

Die Um-und Ausbauarbeiten des bisherigen Techcenters sollen nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens diesen Frühling beginnen und im Dezember 2022 beendet werden. Die Transformation zur zukunftsweisenden und attraktiven iCITY Reinach wird sich in den kommenden Monaten sehr rasch und sichtbar vollziehen. Gleichzeitig erfolgt europaweit auch das Scouting und Screening für das zentrale Multi-Corporate-Accelerator-Programm ab Mai 2022, um die am besten geeigneten Start-und Scaleups künftig gemeinsammit der lokalen, führenden HLS-Branche hier in Reinach zu beheimaten. Der Einzug erster Mitglieder der iCITY-Community ist fürs 3. Quartal 2022 und die offizielle Eröffnung für Anfang 2023 vorgesehen.

Über UBS "Sima" UBS (CH) Property Fund -Swiss Mixed "Sima" (UBS "Sima") ist mit einem Immobilienportfolio bestehend aus 357 Liegenschaften und einem Volumen von rund über CHF 10 Mrd. der schweizweit grösste kotierte Immobilienfonds. Er zeichnet sich ausserdem durch zahlreiche innovative Erneuerungs-und Nachhaltigkeitsinitiativen aus. Investiert wird sowohl in Wohnbauten als auch kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz, allen voran in den grossen Städten und Ballungsgebieten.

Über Move Consultants AG Move Consultants ist in Basel, Zürich und Bern präsent. Sie fokussiert erfolgreich in den Bereichen Workplace Solutions, Beratung und Flächenmanagement im Immobilien-und Facility-Management. Sie vereint Kompetenzen und Expertise für innovative Lösungen, um Immobilien entlang dem gesamten Lebens- und Nutzungszyklus für Nutzer, Eigentümer und Betreiber zukunftsfähig zu machen.Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und 2019 von Vebego Schweiz Holding AG übernommen.

Über Vebego Vebego Schweiz Holding AG mit Sitz in Zürich ist einer der führenden Anbieter von Immobilien-und Facility-Management-Leistungen. Mit der Tochter Move Consultants AG, die Marktleader im Data Trust ist, werden strategische Immobilien-und Workspace-Solutions angeboten. Zusammen mit der Tochterfirma Move Consultants besitzt Vebego langjährige Erfahrung als Betreiber von Technologie-Parks, Co-Space-Flächen und ist Dienstleistungsanbieter für zahlreiche Life-Sciences-Unternehmen. Die Holding ist ein zu 100 Prozent eigenfinanziertes Familienunternehmen, beschäftigt rund 8'000 Mitarbeitende und erzielte 2020 einen Umsatz von über CHF 240 Mio.

Aussender: Vebego AG Ansprechpartner: Kan Kirmaci Tel.: +41 43 322 94 94 E-Mail: kan@icityswitzerland.ch Website: www.icityswitzerland.ch

