Baden-Baden (ots) -Bundeskanzler Olaf Scholz unterstützt eine einmalige Aktion für die Ukraine: Gemeinsam mit über 90 weiteren Bundestagsabgeordneten hat er eine symbolische Friedenstaube aus Holz signiert, die auf www.unitedcharity.de zugunsten der Ukraine-Nothilfe versteigert wird! United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und wird den gesamten Auktionserlös an den Caritasverband Osnabrück weiterleiten, der damit ukrainische Geflüchtete in Polen unterstützt.Hintergrund der Versteigerung ist eine einmalige Aktion: Die SPD-Bundestagsabgeordnete Anke Hennig hat eine von Künstler Mika Springwald in Ukraine-Farben gestaltete Friedenstaube in den Bundestag mitgenommen. Dort wurde sie vom Bundeskanzler sowie von zahlreichen weiteren Politikern, unter anderem Gesundheitsminister Karl Lauterbach, unterschrieben. Mitgeboten werden kann unter www.unitedcharity.de/Auktionen/Friedenstaube-Springwald.Auch viele weitere Stars folgen dem Beispiel des Kanzlers: In diesen Tagen werden bei United Charity zum Beispiel ein Tour de France-Rad von Jan Ullrich, ein Rennanzug von Lewis Hamilton, signierte Boxhandschuhe der Klitschko-Brüder sowie ein Original-Spielertrikot von Cristiano Ronaldo für die Ukraine-Hilfe versteigert!Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen und hat seitdem über 12 Millionen Euro für verschiedene Hilfsorganisationen gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.