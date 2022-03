Der niederländische E-Bike-Hersteller Vanmoof bereitet den Launch der nächsten Pedelec-Generation vor. Erste Teaser deuten schon einige Neuerungen des "Vanmoof S4" an. Zwei Jahre nach Vorstellung des Vanmoof S3 und X3 will der Amsterdamer E-Bike-Hersteller seine vierte Modell-Generation aus der Taufe heben. Unternehmens-Mitbegründer Taco Carlier kündigte live auf der Bühne der SXSW in Austin, Texas, an, dass die neuen Pedelecs am 5. April 2022 enthüllt werden. Einen konkreten Namen der Modelle hat Vanmoof noch nicht verraten, es ist indes naheliegend, dass sie...

