Immer mehr Länder implementieren ein Pfandsystem für das Recycling von Getränkeverpackungen. Was in Deutschland gang und gäbe ist, wird nun im entfernten Neuseeland erst eingeführt. Ein großer Gewinner des Vorhabens dürfte einmal mehr Tomra Systems aus Norwegen sein, der Marktführer für Pfandrücknahmesysteme.Laut einer Pressemitteilung von Tomra Systems werden in Neuseeland jedes Jahr mehr als zwei Milliarden Getränkeverpackungen verkauft. Derzeit wird weniger als die Hälfte dieser Verpackungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...