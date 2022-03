Mit großer (An)Spannung wurde die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am gestrigen Mittwoch (16.03.) erwartet. Der Markt hatte im Vorfeld bereits einen Zinsschritt in Höhe von 0,25 Prozentpunkten eingepreist. So kam es dann auch. Da auch im weiteren Verlauf negative Überraschungen in den Kommentaren und den begleitenden Kommuniqués des Fed ausblieben, zeigte man sich am Aktienmarkt und insbesondere im Technologiebereich "zufrieden". Im Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...