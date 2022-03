EQS-Ad-hoc: Josef Manner & Comp. AG / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen

17.03.2022 / 14:05 CET/CEST

Der Vorstand der Josef Manner & Comp. AG hat heute am 17.03.2022 nach eingehender Evaluierung beschlossen, für das Geschäftsjahr 2021 der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,00 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates in seiner bilanzfeststellenden Sitzung am 05. April 2022 sowie der Genehmigung der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai 2022. Der Geschäftsbericht der Josef Manner & Comp. AG für das Geschäftsjahr 2021 wird am 29. April 2022 veröffentlicht.

