Paris (www.fondscheck.de) - iM Global Partner ist am 28. Februar den PRI (Principles for Responsible Investment) der Vereinten Nationen beigetreten, so iM Global Partner in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Diese Verpflichtung ist Teil einer ambitionierten globalen ESG-Strategie für das Jahr 2022. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...