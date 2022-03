D1-Chart EURUSD setzt am Donnerstag den Erholungskurs, der zu Wochenanfang begann, fort und steuert auf den Widerstand bei 1,1095 (nahe 61,8%-Retracement) zu, der sich vor genau einer Woche als zu stark erwies. Quelle: xStation 5 H1-Chart EURUSD hat heute Nacht durch den Anstieg über das Hoch vom 11. März bei 1,1043 den Abwärtstrend beendet. Das Paar notiert auch wieder über den gleitenden Durchschnitten. Händler sollten sich an dem übergeordneten Impuls (in grün) orientieren. Quelle: xStation ...

