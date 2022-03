Am Vorabend hat die US-Notenbank die Zinswende eingeläutet: "Was jetzt neu dazukommt, sind die Zinsprognosen. Es könnten noch sechs weitere Anhebungen kommen. Zur Bilanzkürzung gab es aber wenig Details. Jerome Powell hat aber den Tag damit gerettet, als er die US-Wirtschaft als stark beschrieben hat", sagt XTB-Marktanalyst Max Wienke. "Beim Dax bin ich wieder sehr optimistisch - Rücksetzer nutzen." Was Anleger jetzt tun sollten? Alle Details im Interview von Manuel Koch an der Frankfurter Börse. ...

